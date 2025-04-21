Детский технопарк готов встретить гостей международного форума «Дети Содружества»

Детский технопарк готов встретить гостей. Заместитель председателя Совета республики Сергей Хоменко ознакомился с инфраструктурой объекта. А также проверил его готовность к проведению международного форума «Дети Содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технопарк станет одним из мест пребывания ребят из стран СНГ, где для них разработано специальное меню и подготовлена насыщенная программа. В первый день здесь запланированы мастер-классы, которые позволят юным участникам научиться чему-то новому. Особое внимание уделили вопросам безопасности, чтобы обеспечить комфортное и безопасное времяпрепровождение для всех гостей.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам есть чем гордиться. Наше молодое поколение имеет то учебное заведение, в котором действительно можно получить знания, необходимые для внесения своего вклада в пятилетку качества и Год благоустройства. Как преподавательский состав, руководство данного учебного заведения, так и молодые люди, которые будут встречать в этом технопарке, готовы к этой встрече. Даны указания по совершенствованию инфраструктуры жилищного фонда, но они являются шлифованием бриллианта. На мой взгляд, в целом Национальный детский технопарк готов к встрече гостей.

Следующим объектом для проверки станет детский центр «Зубренок», который станет основной площадкой для встречи. 10-й Международный форум «Дети Содружества» пройдет в Беларуси с 7 по 16 июля. В этом году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.