Муковозчик: белорусская медицина великолепна! Достигать умеем, ценить – нет

В 2024 году за медицинской помощью в Беларусь приехали более 160 тысяч иностранцев из 159 государств. Хороший показатель, согласитесь! Но откуда же тогда берутся жалобы некоторых белорусов на качество нашей медицины и стремление лечиться в клиниках Германии, Израиля? Свое ценить не привыкли?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это опять, девчонки, к вопросу о том, что мы с вами пока не умеем ценить свои же достижения. Достигать можем, а ценить – нет. Многим все кажется, что на Западе лучше и жизнь, и питание, и медицина. Хотя это давно уже не так. Но традиция хаять свое в угоду западному все еще остается с нами. Плюс к тому факту, что жалобы на врачей будут всегда. Это вечная история, даже старше, чем жалобы на работу ЖЭСов.

А говорить о достижениях Беларуси в медицине – нам с вами дня не хватит. Настолько их много. Наша медицина великолепна. Но те, кто решил заплатить подороже за то же самое, никогда ведь не признаются в этом. Ну и опять же, низкопоклонство перед Западом мы всем народом пока еще не изжили. А надо любить свое и ценить своих. И купляць белорусское каждый раз, когда есть такая возможность. Вот тогда и будем здоровы.