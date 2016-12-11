Что делать, если на зимней рыбалке вы провалились под лед: практические советы и реальные истории

Новости Беларуси. Каждый зимний сезон начинается с предупреждений спасателей, насколько коварен первый лед. Останавливает это не всех. Вот и сейчас, увы, появились первые жертвы тонкого льда.

Только за последние сутки в минской области тонули 8 человек. Выбраться живыми из воды удалось всего двум. В группе риска не только дети, не отдающие отчета своим действиям, но и взрослые люди с богатым жизненным опытом – рыбаки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Дранкевич, работник мини-ГЭС «Войковская»:

Вот именно здесь я услышал, что человек зовет на помощь. Когда я повернулся, он уже был под водой. В крови были лицо тоже, ну, он уже выбился из сил практически. В разрезах руки. Как мне потом сказали, он из последних сил пытался.

14 ноября Виктор Александрович помнит, как сегодня. Рядом с местом происшествия, буквально в считанных метрах он оказался по воле случая. На водоеме, едва покрытом хрупкой ледяной паутиной, вовсю раздавался громкий крик тонущего рыбака.

Виктор Дранкевич:

Когда прибежал, попробовал идти по льду, но лед слабый был, трещал, я лег, пополз по льду. Когда пополз по льду, пробовал фал бросать. С третьего раза получилось. Я потихоньку начал тащить. Страшно было на следующий день, когда я приехал и посмотрел, куда ползал.

Анатолий Павлючков, рыбак:

Думаешь, черт его знает, вылезешь, не вылезешь. Тем более, возраст уже не тот. Мандраж был. Никого нет, думаю: буду лед ломать и на берег выбираться самому.

А вот Петрович в свои 75 – рыбак бывалый. Энергии у пенсионера хоть отбавляй: успевает и песни петь, и клевым делом заниматься. За заветным уловом отправился, едва на градуснике показался минус. Неокрепший лед и стал причиной несчастного случая: он чуть было не утонул, но увлечение всей своей жизни так и не бросил.

Анатолий Павлючков:

А вдруг клев будет, приходишь, а его нет. А все равно идешь. Это, я не знаю, болезнь.

Именно на таких, как Петрович, спасатели и отрабатывают свои профессиональные навыки. Всякого рода способами. Благо вовремя прийти на помощь им позволяет различное оборудование.

Андрей Войтик, начальник отдела Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Сейчас толщина льда порядка 10 см. Но уже появились первые признаки того, что лед начал терять свою прочность. Поэтому на сегодняшний момент я бы не рекомендовал выходить на лед. К тому же, на различных водоемах толщина льда может быть различной.

Неприятные сюрпризы на льду могут произойти в любую секунду даже в проверенных местах и даже с теми, кто в этом деле профи. Алексей – рыболов-спортсмен. Но и для него ледовый поход однажды оказался опасным.

Алексей Воличенко, чемпион мира по ловле рыбы на мормышку со льда:

Был лед почти полметра, а в том месте, где было присыпано снегом, там лед был всего лишь сантиметра 2. Абсолютно ничего не было видно. Я шел, шел и провалился.

Кстати, толщину и прочность льда можно попробовать определить на глаз: темный, зелено-синий – самый прочный, белый – в два раз тоньше, а вот серый – самый ненадежный. Для сравнения: ледяной покров толщиной в 10 см может выдержать человека, более 20 см – аж целый грузовик среднего размера.

Виктория Ходосок, СТВ:

Если вы все-таки провалились под лед, главное – не паникуйте. Широко раскиньте руки по кромкам льда и пытайтесь вытолкнуть себя на поверхность. На все про все не более 5 минут.

Анатолий Числов, спасатель-водолаз Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Постарайтесь центр тяжести своего тела положить как можно больше на лед. Постарайтесь оттолкнуться в воде и положить туловище на лед. После чего, если получится, закидываете ногу и катитесь, а потом ползком ползете к берегу.

А теперь попробуем выбраться самостоятельно.

Правда, если спасателю и нам в специальном костюме удается выбраться за несколько секунд, то любителю зимней рыбалки это будет сделать гораздо сложнее. Однако уверенности у бывалых «подледников» – хоть отбавляй. Эти кадры – фрагменты зрелища на Войковском водохранилище. Температура воздуха +5. И даже несмотря на это, едва покрытый водоем буквально усыпан заядлыми рыбаками.

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах:

Основной контингент погибших на водах составляют рыбаки, причем рыбаки в возрасте от 18 до 55 лет.

Счет «ледовых» жертв нынешней зимы уже открыт. В Минской области ввели запрет выхода на лед. За сутки в регионе утонули 6 человек, еще двоих удалось спасти. И даже несмотря на все предупреждения и истории с трагическим концом, любителей ловли на водоемах меньше не становится. А может быть и прав Петрович – это болезнь?