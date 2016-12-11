МЧС напоминает: выдержать вес одного человека способен лед не тоньше 7 см

Новости Беларуси. В Беларуси спасатели и милиция усилили охрану водоемов. Только в Минской области за минувшие сутки утонули 6 рыбаков, еще нескольких человек удалось спасти (здесь подробнее). В столичном регионе введен запрет выхода на лед.

Однако это не останавливает любителей зимней рыбалки. Стоит ли улов риска? В такую погоду рыбалка может стать смертельно опасной. Для летального исхода достаточно провести в холодной воде всего 15 минут.

Не все водоемы промерзли основательно. Коварный лед только кажется надежным. Перепады температур играют злую шутку: ледяной покров не только тонкий, но и хрупкий. Спасатели напоминают: чтобы выдержать вес одного человека, лед должен быть не тоньше 7 сантиметров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Воробьев, заместитель начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В связи с погодными условиями, вы видите, плюсовые температуры в последнее время регистрируются на территории республики, лед теряет свою структуру, становится тонким. К сожалению, зачастую рыбаки это не учитывают. Организованы совместные рейды работников ОСВОДа, милиции с целью предупреждения выхода людей на лед. Им попытаются разъяснить всю опасность их действий с той целью, чтобы отсрочить их зимнее увлечение рыбалкой. Родителям тоже естественно рекомендуется не оставлять детей без присмотра, строго-настрого запретить вообще приближаться к водоему. Поскольку детское любопытство непредсказуемо, к родителям в первую очередь обращаюсь: смотрите за своими детьми.