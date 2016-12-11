Кто не работает, тот платит: что изменилось за время действия декрета об иждивенчестве

Новости Беларуси. Кто не работает, тот не ест! Еще одна крылатая фраза из СССР. Борьба с нетрудовым элементом – одна из отличительных черт советской эпохи. Не работать было вне закона и влекло даже уголовное наказание.

На неделе тема неработающих граждан, но пользующихся бесплатными социальными благами была в центре внимания Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надежды оправдал, но требует доработок. На белорусское ноу-хау – декрет об иждивенцах – засмотрелись даже соседние страны. Какой эффект принес нашумевший документ и что в нем решили исправить после года в действии?

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» – а именно так официально называется документ – вступил в силу уже больше года назад. И вот первые итоги. Стимул сработал. Констатация факта: обращений с просьбами найти работу стало больше. Это с одной стороны. С другой, тем, кто все-таки продолжает сидеть на шее у государства – пользоваться бесплатной медициной, образованием и другими благами, не отчисляя ни копейки в казну, – разослали более 70 тысяч извещений. Пока. Это данные на начало ноября. 9,5 тысяч человек уже уплатили сбор на общую сумму более 3 миллионов рублей. И, кстати, миллион поступил от людей, самостоятельно сообщивших о своем неучастии в государственном финансировании.

Не работать или работать, но не платить налоги. У справедливо попавших в списки иждивенцев мало найдется адвокатов. Но письма получали и поистине случайные люди. Разработчики документа, уверяют: ошибки исправят. Реестр составляли впервые, участвовали в этом порядка 80 тысяч организаций, без сбоев не обошлось. Около 15 тысяч граждан доказали свое право на освобождение от уплаты сбора. Предложения скорректировать декрет внесли на совещании у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас уже более-менее видим, что дал этот декрет, какие положительные стороны этого документа. Недостатки есть? Ну что же, давайте поправлять. Еще раз хочу подчеркнуть: меня настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, льготы получают определенные, бесплатное обслуживание. Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с таким: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает. И как трудяги на это реагировали. Меня в этом процессе волнует то, что человек, могущий работать, не инвалид, не ограниченных способностей, возможностей, он должен работать.

Освобожденные от налога. После корректировки декрета их станет больше. Спортсмены национальных сборных. Белорусы на альтернативной службе. Но главное новшество – полномочия местной власти. С заявлением – просьбой освободить от уплаты сбора – могут обратиться люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Решение будет приниматься коллегиально. В каждом индивидуальном случае.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Всякие бывают жизненные ситуации. Произошло ДТП, кто-то попал в больницу, кто-то не может по объективным причинам. Поэтому местным органам власти и предоставлено такое право. Я считаю, что это очень хорошая норма, которая позволит сегодня более справедливо применять нормы декрета к гражданам нашей страны.

Пока декрет будет меняться, можно не спешить с оплатой, штрафовать не будут. А, между прочим, грозит за неуплату сбора от 2 до 4 базовых или арест. Внести корректировки в декрет планируют до конца года, а сформируют списки и разошлют извещения по итогам 2015 года до 20 января наступающего года, оплатить предстоит до 20 февраля.