«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?

Новости Беларуси. Учеников и педагогов Дещенского детского сада-средней школы с Днем знаний поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он передал учреждению сертификат на приобретение мультиборда. Это вторая интерактивная доска, которая будет задействована в учебном процессе.

В инновационном формате учреждение образования работает четвертый год. Председателю Минского облисполкома продемонстрировали возможности профильных классов аграрной направленности, а также познакомили с экспонатами музея картофеля. Экскурсии проводят сами школьники.

В этом сезоне школа-сад принимает более 300 учеников. 25 детей впервые сели за парты.

Наталья Черкас, директор Дещенского детского сада-средней школы:

К началу учебного года на 100 % учреждение образования обеспечено педагогическими кадрами, все учебные предметы будут вести специалисты. Пришел один молодой педагог – это учитель-дефектолог. На данный период у нас насчитывается семь молодых специалистов.

Очень радует то, что в прошлом году к нам пришел молодой специалист – выпускница нашего учреждения.