«Я очень волновался. Мне всё тут понравилось». Как в Минской области отпраздновали День знаний?
Новости Беларуси. Учеников и педагогов Дещенского детского сада-средней школы с Днем знаний поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он передал учреждению сертификат на приобретение мультиборда. Это вторая интерактивная доска, которая будет задействована в учебном процессе.
В инновационном формате учреждение образования работает четвертый год. Председателю Минского облисполкома продемонстрировали возможности профильных классов аграрной направленности, а также познакомили с экспонатами музея картофеля. Экскурсии проводят сами школьники.
В этом сезоне школа-сад принимает более 300 учеников. 25 детей впервые сели за парты.
Наталья Черкас, директор Дещенского детского сада-средней школы:
К началу учебного года на 100 % учреждение образования обеспечено педагогическими кадрами, все учебные предметы будут вести специалисты. Пришел один молодой педагог – это учитель-дефектолог. На данный период у нас насчитывается семь молодых специалистов.
Очень радует то, что в прошлом году к нам пришел молодой специалист – выпускница нашего учреждения.
Мне очень понравилось линейка. И уроки – они вообще несложные.
Я очень волновался. Мне все тут понравилось.
К учебному году в учреждении обновили классы. Закупили новую мебель и спортивный инвентарь. В следующем сезоне на территории школы появится памятник картофелю. Лучший макет выберут ученики и их родители.
А Руденскую вспомогательную школу-интернат, по доброй традиции, посетили представители Минского областного управления Департамента охраны. Здесь будут учиться 106 мальчиков и девочек.
Не обошлось и без подарков. Представители милицейского подразделения вручили сертификат на комплекты постельного белья.
Кроме того, перед мальчиками и девочками выступил милиционер-кинолог и его четвероногий напарник.