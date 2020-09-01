Что говорили 1 сентября на праздничном мероприятии в Лицее БГУ?
Новости Беларуси. За образование без политических интриг высказались студенты ведущего вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белгосуниверситете по традиции 1 сентября чествовали первокурсников. Праздничное мероприятие прошло в Лицее БГУ.
Я не заметил, чтобы в нашем университете 1 сентября отличалось от других «первых сентября». Это, как всегда, торжественная обстановка с участием ректора и администрации факультета. А вообще, если говорить о каких-либо забастовках, то, конечно, я отношусь к ним отрицательно, потому что для нас, для студентов, в первую очередь должен выступать учебный процесс и получение знаний. И никакие политические события и любые другие течения не должны этому мешать. И задача государства, и ректор выступал к нам с обращением – главное, сейчас призывать стороны к диалогу, потому что в решении любых вопросов помогает именно диалог, а не какие-то провокационные моменты.
Невозможно было не обращать на это внимание. Мы живем в этой стране, мы переживаем за будущее нашей страны. Конечно, мы смотрим новости, читаем новости в Instagram и других социальных сетях. Моя цель, как председателя творческого союза БГУ, была обеспечить первый курс, обеспечить всех наших студентов активной общественной жизнью, чтобы эти события никак не повлияли на их поступление и они могли получить такие же эмоции, как мы получили в свое время (четыре года назад). Поэтому мы ведем активную подготовку к мероприятиям, чтобы студенты могли раззнакомиться, шагнуть в этот новый этап в своей жизни, не боясь вместе с друзьями и со своими одногруппниками.