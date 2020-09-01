«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска
Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки прошли для первоклашек во всех учреждениях образования. Так, к примеру, в гимназии № 30 для мальчиков и девочек приготовили настоящее праздничное представление.
Инна Дубровская, учитель начальных классов гимназии № 30:
Очень важный день, очень праздничный, радостный. Все мы с нетерпением его ждали. Конечно, волнуются все: волнуются детки, волнуются родители. Конечно, по-настоящему, это праздник.
Алексей Синевич:
Выбирали наряд, жилеточку, брючки, цветы, принадлежности. Для всех был волнительный день – для ребенка в первую очередь.
Все школы и гимназии будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.