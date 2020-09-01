Прямой эфир

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска

01 сентября 2020 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый учебный год начался для 300 тысяч дошколят и школьников столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественные линейки прошли для первоклашек во всех учреждениях образования. Так, к примеру, в гимназии № 30 для мальчиков и девочек приготовили настоящее праздничное представление.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска-1

Инна Дубровская, учитель начальных классов гимназии № 30:
Очень важный день, очень праздничный, радостный. Все мы с нетерпением его ждали. Конечно, волнуются все: волнуются детки, волнуются родители. Конечно, по-настоящему, это праздник.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска-4

Алексей Синевич:
Выбирали наряд, жилеточку, брючки, цветы, принадлежности. Для всех был волнительный день – для ребенка в первую очередь.

«Для всех был волнительный день». Как прошла линейка в гимназии № 30 Минска-7

Все школы и гимназии будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

# Школы в Беларуси # общество # Инна Дубровская # Алексей Синевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что говорили 1 сентября на праздничном мероприятии в Лицее БГУ?
01 сентября 2020 14:31

Что говорили 1 сентября на праздничном мероприятии в Лицее БГУ?

Минский зоопарк перешёл на осенний график работы
01 сентября 2020 14:17

Минский зоопарк перешёл на осенний график работы

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку
01 сентября 2020 14:09

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку