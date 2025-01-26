О сложностях международной политики и Союзе Беларуси и России – большой разговор с Александром Шпаковским

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. О семье Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А кто ваши родители? Откуда корни?

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ой, там сложная история. Получается, корни из Гродненской области – по матери. По отцу – с восточной Беларуси. Но и по матери тоже. Бабушка-то с Гродненской. А дедушка уже был, получается, из Минской области, которая входила в нашу советскую зону. Если бы не объединение 17 сентября 1939 года, освободительный поход Красной армии, никогда бы они не встретились, наверное. Смотрели бы друг на друга через границу. Но произошел акт исторической справедливости, так и мои предки объединились. Почему решил поступать в педагогический университет? Александр Осенко:

Вы поступили в педагогический институт. Александр Шпаковский:

Да, было дело. Александр Осенко:

Почему такой выбор?

Александр Шпаковский:

Я же учился в гимназии четвертой в Минске, это была Белорусская национальная гимназия с белорусской мовой в качестве основной по абсолютному большинству предметов. У нас было очень сильное преподавание истории всегда. Я с огромной благодарностью вспоминаю своих учителей истории, особенно Тамару Ивановну Борисову. И я по профилизации в восьмом классе попал в грамадска-палітычны класс. Это соответствующим образом, естественно, отражалось на выборе дальнейшего жизненного пути. Плюс, у нас, по-моему, в 10 классе появились, скажем так, агитаторы из педуниверситета. И тогда была форма создания педклассов. Ученики, которые хотели, видели свое будущее, возможно, в педуниверситете, они из разных школ стекались туда, в БГПУ имени Максима Танка, там проходили какие-то дополнительные курсы. Я тоже этот педкласс закончил. Естественно, в связи с этим был нацелен на истфак. Но еще одно событие повлияло. Было у меня желание поступить в Академию МВД. Нужно было там, когда сдавали экзамены, сдавать физкультуру. А я незадолго до сдачи экзаменов играл в футбол и выбил плечевой сустав. Упал неудачно, получили травму, Академия МВД оказалась для меня закрыта в том году. Я позже реализовал свою мечту стать юристом. Но остался безальтернативно только исторический факультет. Я любил историю, поэтому сделал такой выбор. Что способствовало стать политологом? Александр Осенко:

Что способствовало стать политологом?

Александр Шпаковский:

Там несколько факторов интересных было. Во-первых, повторюсь, это нацеленность на гуманитарное образование. Исторический факультет, это ведь, по большому счету, помимо того, что набор знаний, это еще и мировоззрение. Широкое гуманитарное мировоззрение, общественно-политические дисциплины, – все это вызывает повышенные интересы к политике отечественной, зарубежной. То есть я всегда держал руку на пульсе мировых новостей. Об этом знали все, кто со мной учился, кто со мной дружил, что можно спросить у Александра, как выглядит ситуация в парламенте Франции, он назовет. Александр Осенко:

То есть вы так глубоко увлекались? Александр Шпаковский:

Это было увлечение, правда. «Мы никогда Россию не подводили. Мы остались с ними, спиной к спине стоим» Александр Осенко:

Нашим союзным отношениям 25 лет. Существует ли еще та пятая колонна, которой хотят разделить Россию и Беларусь? Александр Шпаковский:

По мере нашего приближения к социализму обостряется классовая борьба. Поэтому я здесь еще буду опираться на опыт не только экспертной работы. Я последних полтора года работал в должности советника, посланника посольства Беларуси в России. Безусловно, Союзное государство за 25 лет имеет ряд достижений. Одна простая цифра. Вот если в 1999 году наш оборот товаров и услуг составлял 7 миллиардов долларов, то сейчас, по результатам 2024 года, мы рассчитываем на 60. Понимаем, что стоит за этими цифрами. Это развитие, это рабочие места, это сохранение производств, научно-конструкторских школ, специального образования. Мы не позволили нашу страну превратить в такой уголок, где можно «с выгодой и пользой» провести время иностранному туристу и более ничего. То есть мы не обслуживающий персонал, мы высокотехнологичное индустриальное государство, которое не только сохранило советское наследие, советскую промышленность, оставшуюся нам, сохранило, развило.

Почему страны Запада выстраивают агрессивную политику? Александр Шпаковский:

Мы видим, что Польша ведет себя агрессивно в нашем отношении. Видим, что вооружается Литва. Украина представляет угрозу нашей национальной безопасности. С другой стороны, мы укрепляем наш союз с Россией. Мы предприняли в военном смысле все меры для обеспечения обороноспособности страны. У нас сейчас есть государственный секретарь Совета безопасности Вольфович, кулак такой, но не ударный, защитный. Если что, мы можем ударить. Александр Осенко:

И в Концепции национальной безопасности это все предусмотрено, и в Военной доктрине. Александр Шпаковский:

Именно так. То есть это «Искандеры», это тактическое ядерное оружие, это «Полонезы» – наша собственная разработка, и мы рассчитываем получить гиперзвуковые комплексы средней дальности «Орешник». Мы вступили в Шанхайскую организацию сотрудничества, мы вступили в БРИКС в качестве партнера. Мы не снимаем задачу присоединиться к этому сообществу в качестве полноправного члена. Мы имеем торговые отношения более чем со 160 государствами. Могу ответить тем, кто спрашивает, зачем Президент лично посещает африканские страны. Мы экспорт в Африку нарастили по итогам этого года в 4 раза. Пусть с невысокой базы, тем не менее вода камень точит. И еще важный момент, ведь к каждым нашим партнерам бегут представители Соединенных Штатов Америки, послы, спецпосланники, у этой же страны интересы везде, по всему миру. Выкручивают им руки: не работайте с Беларусью. Многие страны, что интересно, имея на чаше весов, с одной стороны – угрозы со стороны гегемона, а с другой стороны – работу с Беларусью, выбирают работать с нами. Принимая на себя эти риски. Александр Осенко:

Почему?

Александр Шпаковский:

Качество нашей дипломатии и, наверное, личная химия, которая возникает у Президента с лидерами отдельных государств. Сильные личности, я это совершенно точно знаю как дипломат в недавнем прошлом, всегда очень лестно отзываются о нашем лидере. При этом мы же не захлопываем двери в отношениях с Западом. Не мы инициаторы конфликта. У нас для этого нет сил и средств. Мы не стремимся их поменять под себя. Да делайте вы что хотите. Дайте нам нормально жить. Александр Осенко:

А зачем это надо Польше? Александр Шпаковский:

Во-первых, есть определенная инерция в принципе действий Запада на белорусском направлении. Это объясняется геополитикой. Той самой пресловутой… Сдерживанием России, если рассматривать мир, как они его видят, «Великая шахматная доска» Бжезинского. Есть белорусская клетка, немаловажная в общем раскладе. Если посмотреть на наше географическое положение в военно-стратегическом смысле, в транзитном, на этой клетке надо поставить свою пешку. Поляки, конечно же, хотят аккумулировать ресурсы Запада для того, чтобы эта пешка была их. Почему? Две концепции у них есть. Ягеллонская, это уже совсем общеизвестная польская «от можа до можа», империалистическая. Есть похитрее – Гедройца – Мерошевского. Это существование независимых Литвы, Украины и Беларуси, которые находятся под польским влиянием и которые обязательно должны быть направлены против России, на сдерживание России. Вот они же не зря развивали эту тему – интермариум, «Люблинский треугольник», который по замыслу, если бы удался госпереворот в нашей стране в 2020 году, стал бы «Люблинским квадратом». И поэтому на некоторые встречи в рамках «Люблинского треугольника», где лидеры собирались Литвы, Украины, Польши, они таскали наших беглых из Вильнюса, из Варшавы. Сначала беглую домохозяйку, потом беглого директора театра. Потом поняли абсолютную бесполезность их присутствия, там уже перестали приглашать. Но планы этого «Люблинского квадрата», конечно, остаются. Планы окружения России недружественными странами с северо-запада.