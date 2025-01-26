Наши государственные СМИ сделали ряд решительных шагов вперед – мнение депутата

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Хочу задать вопрос как информационному воину. Как вы оцените развитие нашего медиапространства? Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Без лести вам скажу, как одному из медиаменеджеров наших, наше информационное пространство, государственные СМИ сделали ряд решительных шагов вперед. Появилась авторская журналистика, злободневная. Здесь канал СТВ, конечно, выступает одним из застрельщиков. Понимаете, можно по-разному относиться к стилю подачи информации отдельных журналистов, но важно же другое – никого равнодушным не оставляют. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но это остро, это злободневно, ярко и это не забывается. Вот такой журналистика и должна быть. Извините, брошу камень в огород наших предшественников, но скажу, что, допустим, события того же 2020 года, триггерами в том числе выступала и нехватка качественной информации. Я вспоминаю вот эту всю ситуацию, связанную с ковидом, с пандемией коронавируса. Там же политики было не меньше, чем медицины в этой истории. И экономики. Поменялись экономические отношения, были определенные политические катаклизмы. Что у нас было на самом деле? Мы первыми отправили груз гуманитарной помощи и своих специалистов в Китай. Мы создали достаточное количество койко-мест, готовясь к этой пандемии. Наталья Ивановна Кочанова лично отвечала за город Минск и докладывала Президенту ежедневно, а то, может быть, и ежечасно, оперативную информацию. Глава государства ходил в красные зоны больниц. Александр Осенко:

И не закрыл страну на локдаун.

Александр Шпаковский:

Да. Мы не закрыли страну на локдаун, мы не посадили своих людей под замок в квартирах, мы не заставили их, значит, закачивать какие-то мобильные приложения, следящие за их перемещениями, и не вводили штрафы за то, что человек вышел на улицу подышать воздухом. А это реально «свободные европы». То есть мы не поражали наших людей в правах. И вместе с тем, внутри страны крепло непонимание сути принимаемых нами решений. Это значит, что информационные каналы, которые были, они работали недостаточно качественно. Понятно, что это было видно, в том числе и мне, и я об этом некоторых ответственных людей предупреждал. В нашем государстве создана сеть интерпретаторов, так называемых, которые искажают любые государственные решения, высмеивают их либо каким-то образом извращают, когда на выходе потребитель информации получает совершенно противоположную от замысла суть. Это было так. Сейчас эти ресурсы у нас удалены. Вы знаете, они объявлены экстремистскими. Но еще 5 лет тому назад они задавали повестку. В то же самое время наши государственные СМИ пытались сохранять политес, конструктив. И 12 августа 2020 года я включаю телевидение государственное, а я в тот период времени и на улице Минска выходил, я работал с международными наблюдателями, я возвращался, по-моему, 11 августа домой, как раз оказался в эпицентре этих беспорядков. Вот, и все видел, все, что происходило, как лавки вырывали, как из мусорных баков пытались сооружать баррикады эти «мирные протестующие». Александр Осенко:

Брусчатку разбирали, да.