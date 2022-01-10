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Десятки погибших и тысячи пострадавших. Президент Казахстана объявил 10 января днём общенационального траура

10 января 2022 06:43
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Новости Казахстана. В Казахстане оплакивают жертв народного противостояния. Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки погибших и тысячи пострадавших. Президент Казахстана объявил 10 января днём общенационального траура-1

Точное количество пострадавших за время беспорядков в Казахстане среди военнослужащих и мирного населения до сих пор неизвестно. Однако речь идет о десятках погибших и тысячах пострадавших. Среди жертв трагических событий есть и дети. Подтверждены случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки. Она вместе с другими детьми находилась в машине, которую обстреляли на улице.  

В Алматы продолжают действовать режим ЧП и комендантский час. Накануне в области была задержана очередная вооруженная группа. Напомним, именно в этом регионе в последнее время положение было особенно трудным.  

Десятки погибших и тысячи пострадавших. Президент Казахстана объявил 10 января днём общенационального траура-4

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане. Подробнее здесь.

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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