Десятки погибших и тысячи пострадавших. Президент Казахстана объявил 10 января днём общенационального траура

Точное количество пострадавших за время беспорядков в Казахстане среди военнослужащих и мирного населения до сих пор неизвестно. Однако речь идет о десятках погибших и тысячах пострадавших. Среди жертв трагических событий есть и дети. Подтверждены случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки. Она вместе с другими детьми находилась в машине, которую обстреляли на улице.

В Алматы продолжают действовать режим ЧП и комендантский час. Накануне в области была задержана очередная вооруженная группа. Напомним, именно в этом регионе в последнее время положение было особенно трудным.