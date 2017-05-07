О пробках, аварийности, пешеходах и глобальном изменении улицы Немига. Интервью Юрия Важника в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Беларусь на карте Европы всегда славилась своими дорогами. Это первое, на что обращают внимание иностранные гости, которые путешествуют по нашей стране. Не исключение и китайские репортеры, о которых мы рассказывали в начале программы. Качественные дороги – это и огромное экономическое преимущество. Ценят это и наши китайские партнеры, инвестируя немалые средства в реконструкцию белорусских магистралей.

А мы на неделе поговорили о качестве движения в столице с Юрием Важником – человеком, который утверждает, что широкий проспект – это не всегда преимущество, и неожиданно предлагает закрыть и без того проблемную Немигу для транспорта, а запустить там реку.

Юрий Петрович, Минск – город для автомобилей или город для пешеходов?

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Если бы вы спросили 10 лет назад, сказал бы, что город для автомобилей. Сейчас ситуация выравнивается, он становится более гуманным, потому что, вообще, честно говоря, есть такая профессиональная мудрость: настоящий город начинается тогда, когда начинают считать пешеходов. В Минске начали считать пешеходов, велосипедистов. И прогресс в этом несомненный.

Считать и считаться.

Юрий Важник:

Естественно, их считают для того, чтобы считаться. Это один из очень серьезных показателей. Если хочешь оценить качество страны, города или какого-то отдельного пункта, ты можешь понаблюдать за дорожным движением. И это будет очень точная оценка.

Минск в этом смысле в одном ряду с какими городами стоит?

Юрий Важник:

В Минске сейчас уровень аварийности сопоставим с западными городами, высококвалифицированными западными городами: Брюссель, Прага, Варшава.

Но для понимания: в Стокгольме четыре человека в год гибнет. Город соизмерим по масштабам с Минском.

Юрий Важник:

Да. Мы уже, кстати, в городской концепции безопасности дорожного движения «Добрая дорога» поставили цель догнать Стокгольм. Если даже не догоним, то по крайней мере приблизимся к этому уровню. Это эталон, честно говоря, безопасности дорожного движения – Стокгольм. Шведские, норвежские города.

Знаете, путешествуя по Европе, я нигде не видел вот таких широких проспектов, широких магистралей в городской черте. А в Беларуси как-то принято гордиться: вот это наш проспект Независимости. Повод для гордости? С вашей точки зрения, с научной.

Юрий Важник:

Честно говоря, это традиция, это советская традиция. И до последнего времени действовали советские стандарты, которые, в общем-то, надо сказать, формировали такую позицию коллективистскую: вот давайте все вместе. Вот это отражение города. Это хорошо для быстрого движения, для движения, независимого от города. Вот сейчас мы едем по широкой магистрали и мы не связаны с окружением этой магистрали. Это река, которая просто делит город, вот этой район, на две части. И эти две части очень плохо соединимы. Очень сложно в этой среде гулять…

То есть наша река – это проблема для тех, кто хочет эту реку переплыть.

Юрий Важник:

Да. Но более удобно для тех, кто плывет по этой реке. Сейчас оно настроено как транзитное движение. То есть это достаточно быстрое, здесь скорость сообщения – около 50 км/ч, это очень высокая скорость сообщения. Но это транзит. Город, для того, чтобы быть успешным, кроме того, чтобы куда-то лететь, куда-то ехать, должен успевать зарабатывать, получать наслаждение и так далее. Вот зарабатывать на такой скорости ничего не получится. Если вы заметили, западные города, вообще успешные города, они таким образом построены: центр у них пешеходный. Они сознательно выключают движение транзита, потому что транзит не дает выгод. Любой хороший, который на слуху, европейский город зарабатывает миллиарды долларов на туризме, миллиарды долларов на этой, назовем так, тусовке.

Навязать узлов и отодвинуть их от центра. Что вы имели в виду?

Юрий Важник:

Если мы создаем возможность людям двигаться по кратчайшему пути, в условиях нашего города это всегда будет через центр. Вот сейчас мы едем по проспекту Независимости, дорога из Уручья, скажем, в район Малиновки – самая, вроде бы, прямая линия. Да? Когда все начинают собираться в центре, происходит примерно то, что сейчас и происходит. Пробка начинается. Движение становится все более обусловленным другими автомобилями, начинаются пробки. Если мы хотим избавиться от пробок, единственная реальная возможность, уширить эту дорогу невозможно, и, более того, если мы уширим, мы позовем новые автомобили.

Это как снежный ком получается.

Юрий Важник:

Он бесконечный. Мы добавляем пропускной способности – она догружается. И мы опять в той же самой яме, в том же самом коллапсе.

То есть вы все-таки за узкие дороги?

Юрий Важник:

Они должны быть разумными. Это подлежит серьезной оптимизации и очень точному выбору параметров. Нельзя в дорожном движении: а давай одну лишнюю полосу. Это колоссальные деньги. И мало того деньги, это изменение вообще жизни города. Широкая улица – это значит от берега до берега уже людям мы разорвали пространство. Это большая проблема.

Не всякая птица долетит до берега Днепра.

Юрий Важник:

Днепр прекрасен при тихой погоде, но в городе люди должны между собой, они и собираются в города для того, чтобы между собой коммуницировать и получать от этого выгоды.

Немига, Богдановича, к которым мы подбираемся, это пример неразумного подхода?

Юрий Важник:

К сожалению, сейчас да.

Хотя это такая трасса-дублер главного проспекта.

Юрий Важник:

Дублер, но все равно проходят на расстоянии примерно 500 метров друг от друга. Так что это, по сути, не дублеры, а два диаметра, которые зовут весь транспорт в центр. Обратите внимание. Если мы говорим в направлении проспекта, две магистрали мощные ведут все через центр. А вот перпендикулярно вы можете назвать, какие магистрали таким же образом устроены? Нет, они разорваны. И это правильно, это хорошо. Водители находят какие-то другие альтернативы и распределяются. И в таком направлении заторы такого масштаба не происходят.

Мы подбираемся к центру города, к историческому центру города. Где бы вы поставили уже барьер?

Юрий Важник:

Это не барьер, будет немножко по-другому. Мы уже сделали предложение руководителю города (знаком с ним), он попросил нас более детально его описать и сформулировать. Оно заключается в следующем: улица Немига должна стать рекой Немигой. Может быть, совершенно неожиданно звучит, но река Немига – это…

Но не такой рекой, с которой вы сравнили главный проспект.

Юрий Важник:

Конечно, другой рекой, исконной рекой. Той, которая является брендом, тысячелетним брендом Минска.

И, к слову говоря, о монетизации туристических возможностей.

Юрий Важник:

Совершенно верно. Я считаю и мои коллеги с этим согласны, что заработать на улице, на дороге Немиге практически невозможно. А заработать на реке Немиге…

Можно заработать разве что астму.

Юрий Важник:

Да-да, кстати.

От количества выхлопов.

Юрий Важник:

На улице Немиге самые большие концентрации загрязняющих веществ. Нам представляется, что это было бы оптимальным, если бы закрыть движение транспорта, транзитное движение транспорта, по улице Немиге и отдать его, это освободившееся пространство, для людей, для пешеходной зоны. Пешеходную зону и сохранить там общественный транспорт. И отдать это пространство реке. Символической, скорее всего, потому что никому не нужна река как таковая.

Реке минчан, туристов, гостей города. Гуляющих.

Юрий Важник:

Да-да. Есть аналог, мы его изучили очень тщательно в Сеуле. Там новый мэр пришел и сказал: «Я хочу вот эту улицу (а там улица была с 12-полосным движением, с эстакадами) закрыть». И он закрыл, потратил полтора миллиарда долларов. Но город заработал более 3 млрд долларов в течение пяти лет на туризме и всех прочих удовольствиях. Так что это пример, который достоин изучения по крайней мере.