«На меня три снаряда – как выжил, не знаю». Ветеран ВОВ Александр Фень вспоминает войну в преддверии 9 Мая

Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных Дню Великой Победы. Герой следующего сюжета – Александр Фень – участник Сталинградской и Курской битв, а также освобождения Украины, Молдовы, Прибалтики и Беларуси.

Ему уже за 90, а он не может усидеть дома. Говорит: скучно. До сих пор выступает с докладами о войне на конференциях. Александр Федорович Фень не привык жаловаться на здоровье даже будучи уже в почтенном возрасте. Что тут сказать: фронтовое прошлое.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Считаю, что для моего возраста нынешнего и моего состояния я еще хорошо себя чувствую.

Его жизнелюбию можно только удивляться. Оно такое же, как и в начале 40-х. А он на этой фотографии еще школьник.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Июнь, начало военных действий. Мы госэкзамены еще не сдали за педагогическую школу, но уже готовы были сдавать. И в этот день – война.

Спустя месяц после начала войны Александр Фень был призван на службу в танковое училище. Учился воевать по ускоренной программе, а спустя год попал в Сталинград.

Заходя в музей Великой Отечественной, он будто бы погружается в прошлое и спустя несколько секунд говорит экскурсоводу: «Дальше буду рассказывать я».

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Экипаж этой машины сбивает, уничтожает немецкий танк – и звездочку нарисовал. И так, сколько он из этого орудия, из этой установки уничтожил немецких танков, столько звездочек.

В сражениях на Курской дуге он прошел через самый что ни есть ад, в котором, казалось, просто невозможно остаться живым.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Смотрю: мотоциклист немецкий далеко, метров 700. Я туда поворачиваюсь, а там танк немецкий задним ходом из окопа выходит. Я в него попал первым снарядом. И белый дымок. А в это время на меня три снаряда один за другим. Как я выскочил, не знаю.

Ветеран войны Александр Фень освобождал Украину, Молдову, Прибалтику, Беларусь. Но медаль за оборону Сталинграда все равно считает самой дорогой.

Минск он знает, как свои пять пальцев, помнит все до мелочей. Во время войны, а точнее в 1944 году, видел его издали, тогда здесь был один пепел.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Почти все сгорело, Большой театр обгоревший, Дом офицеров обгоревший, но не разрушенный. Все в разрухе было.

Примерно в моем (корреспондента) возрасте Александр Фень уже был командиром танка, начинал воевать лейтенантом, прошел Сталинград и битву на Курской дуге. Лично уничтожил 12 немецких боевых машин и дослужился до генерал-майора.

Он был четыре раза ранен, дважды горел в танке. И после он все равно не сдался, воевал, ведь так было нужно.