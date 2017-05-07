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«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос

07 мая 2017 17:43
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Новости Беларуси. Такие разные белорусские модницы уже мысленно в летних летящих одеждах. Их мыслям и фантазиям дизайнеров никакое похолодание не помеха. А вот готов ли на взыскательный спрос достойным предложением ответить белорусский легпром?

В гардеробе Екатерины таких нарядов еще с десяток. Говорит, в них она в тренде. Впрочем, девушка не только покупает, но и продает. В платьях от «Made in Belarus» ходят казахстанские леди. Свой магазин женской одежды Екатерина открыла несколько лет назад.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-1

Екатерина Кочукова:
За пределами Беларуси знают, что у нас шьют столько много красивой одежды. А у нас в стране этого не знают. Всегда, когда приходила к подружкам, говорила, что на мне белорусское платье. Все на меня смотрели большими глазами: «Как, у нас такое шьют?»

А вот Фабрис Каррей качеству и дизайну белорусского уже перестал удивляться. В хорошем смысле.

Такого в бутиках Парижа не сыщешь, – признается Фабрис. И тут же отправляется на поиски белорусского. Душа просит чего-то поярче и попестрее.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-4

Наши галстуки, пиджаки, рубашки – все это уже в гардеробе французского модника. Кстати, красная бабочка героя – тоже наших корней.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-7

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-9

Фабрис Каррей:
Мне нравится, что есть лен. Лен – это очень качественно. В первую очередь, когда я хочу лен, я еду в Беларусь. И вот, костюм. Нормальный. Я бы не сказал, что он отличается.

Отечественный бренд разбирают лихо. Особенно в дни скидок. Манит высокое качество, натуральные материалы и стильный дизайн. Наш товар старается не отставать и тем более не уступать европейскому.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-12

Людмила Серикова, заместитель заведующего секцией мужской одежды универмага:
Например, вот этот джемпер. Очень смелый цвет. Никогда не подумаешь, что это белорусский джемпер.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-15

Вера Ворзобова, индивидуальный предприниматель:
Качество я лучше не встречала. Настолько предприятия работают изумительно. Сами стараются, с такого кусочка ткани делают такие изделия. Им просто надо сказать большое спасибо.

А это уже Брест – белорусская столица моды. Швейный бизнес здесь процветает. Машинки этого предприятия, кстати, одного из самых крупных в городе, строчат товары, собственно, на наш рынок, также израильский, эстонский и канадский. 70% от всего уходит на рынок России.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-18

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-20

Ирина Воложина, начальник производства швейного предприятия:
Конкуренция, конечно, очень большая. Стараемся соответствовать. Для этого девочки-художники ездят на выставки во Францию, в Париж, где знакомятся с новинками и направлениями моды.

Успешно шагают по рынку и обувные белорусские гиганты. Витебская фабрика – лидер отрасли. В год предприятие выпускает около 4 миллионов пар обуви. 30% идет на экспорт, прежде всего в Россию. Там же есть и 7 наших фирменных магазинов. Сотрудничаем и со странами Прибалтики, и с Азербайджаном. Правда, на пятки наступают конкуренты.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-23

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-25

Алексей Лаговский, заместитель генерального директора по сбыту кожевенно-обувной компании:
Самой большой конкуренцию нам составляет производители из Юго-Восточной Азии – это Китай, Вьетнам, Индонезия. Самое главное там – это цена. Цена там низкая вопреки качеству. Со стороны каких-то итальянских брендов мы конкуренцию не испытываем. Потому что это высокий ценовой сегмент. А мы на сегодняшний день ориентируемся на покупателя со средним достатком.

Индустрия моды в Беларуси начала развиваться в начале 90-х. Рынок на качественно новый уровень выводили крупные предприятия по пошиву одежды. Появляются шоу-румы, дизайнерские студии и «Неделя моды». Так заговорили о Беларуси дизайнерской.

К конкретным авторам за конкретными вещами. Марина Шалимо – хозяйка самой крупной в СНГ студии по пошиву обуви ручной работы из натуральной кожи. Ее туфли уезжают на модные показы в Нью-Йорк, Лондон, Париж и киностудии. Объемы производства скромнее, чем у обувного гиганта (в месяц выпускают примерно 70 пар), да и ассортимент для щедрого кошелька, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-28

Марина Шалимо, дизайнер:
Обувь ручной работы – это не просто обувь. Это демонстрация состоятельности твоей. Это недешево. Но люди готовы платить.

Они не альтернатива масс-маркету. Дизайнерская одежда – для искусных ценителей. От того и цена кусачая. Но вот козырь в защиту стоимости – вероятность встретить кого-то в таком же минимальна. Да и работает авторская мода только с дорогими натуральными тканями. Правда, не с белорусскими.

«Как, в Беларуси такое шьют?» В чем плюсы белорусской одежды и растет ли на нее спрос-31

Екатерина Тикота, дизайнер:
Для меня в первую очередь в тканях важна тактильная реакция. То есть если я чувствую, что ткань комфортна мне, я буду с ней работать. К сожалению, даже лен у нас грубоват для изготовления одежды.

Тем не менее спрос на белорусское есть. Отечественные производители и «топовые» дизайнеры пытаются удовлетворить капризный вкус покупателей. И прежде всего яркими и небанальными вещами. Кстати, нередки случаи, когда белорусское продают за рубежом под видом, скажем, итальянской одежды. В общем, о нашем знают и наше покупают. А это уже как-никак результат.

# Анастасия Бут # Петр Бутрим # Одежда # общество # Виктория Ходосок

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