Парогенераторы – в Беларуси по закону табака: кому не продадут вейперы и где можно будет курить

Новости Беларуси. В Беларуси электронные сигареты приравняют к табачным изделиям. Речь идет о правилах курения и обороте этого товара. До сих пор этот вопрос вообще никак не был урегулирован. Планируется принять запрет на рекламу электронных сигарет, а также продажу их несовершеннолетним. Кроме того, с 2021 года в магазинах предлагается убрать оборудование для хранения сигарет на кассах. Это поможет отгородить детей от вредной продукции. На неделе такие предложения представили Президенту. Александр Лукашенко идею поддержал и поручил доработать нормы с учетом общественного мнения.

У потенциального покупателя здесь не только попросят паспорт, чтобы продать парогенератор, но и при отсутствии 18 незамедлительно «попросят» из помещения. Такова политика этой торговой сети. На белорусском рынке продавцы электронных сигарет или «вейпов» с 2014 года. За три года их клиентская база выросла до 20 тысяч любителей парить. И это при том, что продают пока только в Минске.

Денис Мелешко, сотрудник торговой сети по продаже парогенераторов:

Рынок электронных парогенераторов, безусловно, нужно контролировать. Должно быть отдельное помещение, чтобы не вызывать интерес у людей, так как производители многих жидкостей делают этикетки яркими, детскими, используют мультяшных персонажей.

Отправной точкой в борьбе с пагубным влиянием табака и табачного дыма для китайского фармацевта, который и придумал вейпы, стала смерть отца (заядлого курильщика) от рака. Да и сам Хон Лик долгие годы курил по две пачки в день. Он изобрел электронную сигарету в 2003 году. Спустя еще год парогенератор можно было купить.

Сегодня любители парить – это уже отдельная субкультура, и даже со своим гимном. А вейп-маны теперь не только пускают дым. Они завораживают, импровизируя. И собирают огромные стадионы в погоне за облаками с магическими шоу. Наверняка, создавая вейп, дедушка Лик не мог себе и представить, насколько популярным будет его изобретения и даже станет своего рода культом. Сегодня парит и Джонни Депп.

И Леонардо Ди Каприо, и Кети Пери. Да что там далеко ходить: даже примадонну Пугачеву можно назвать вейпером. Все они на волне моды паром решили отказаться от дыма.

Собственно, их примеру два года назад последовала и эта молодая мама. Супруг Светланы был категорически против табачного дыма, к тому же в доме маленькие дети. Электронные сигареты, смеется женщина, спасли от развода. Никаких сравнений с пепельницей и дискомфорта для близких.

Светлана Орещенкова, вейпер:

Конечно, на прогулку я хожу без электронной сигареты, я же мама, некорректно будет курить при ребенке. Так что все, я прячу. До свидания.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска:

В жидкостях для электронных сигарет содержаться пропилен гликоль, натуральный овощной глицерин, жидкий никотин и ароматизаторы. Само по себе тут дело в зависимости. Они вызывают такую же зависимость, как и обычные сигареты.

Сегодня наша страна в десятке самых курящих стран мира: курит или парит каждый третий белорус. Повернуть тенденцию вспять решили законодательно.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подготовили соответствующий документ. На неделе доработать его поручил Президент. Теперь электронные сигареты приравняют к табачным изделиям. А значит на вейпы будут действовать все те же нормы, что и на табак. Разбираться, есть там никотин или нет, не будут.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

С 2021 года мы предлагаем запретить использование надкассового оборудования, так называемых чекаутов. Таким образом мы убираем эту товарную позицию из касс. А с 1 января 2019 года мы распространяем такие вопросы, как лицензирование опта, розницы на электронные системы курения.

Кроме того, с 1 января 2019 года сигареты запретят продавать в магазинах площадью на тысячу и более квадратных метров, найти табак или парогенератор можно будет в специализированных отделах.

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Сегодня в Республике Беларусь курит 27,9% населения. Вот этот декрет направлен на то, чтобы вот эти 72%, которые не курят, не планируют курить или отказались от курения, могли иметь возможность отдыхать, воспитывать детей в зоне, свободной от курения.

Расширяется список мест, где будет запрещено курить и парить. Нет, законодательно! В лифте, на пляже и в машине в присутствии детей до 14. За административное нарушение – штраф до четырех базовых. Возникает вопрос, где же можно. Ну хоть вот на очерченных площадках, как у ж/д вокзала. Впрочем, вопрос открытый. Уже в ближайшее время его вынесут на общественное обсуждение.