«Великий камень», предприятия, достопримечательности и общение с Президентом. Беларусь глазами китайских журналистов

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь». Это словосочетание, уже привычное белорусскому уху, по сути, рисует новые контуры карты мира, где семимильными шагами в числе мировых лидеров шагает полуторамиллиардное государство Китай, занимая первые позиции в тех или иных сферах жизни и создавая по пути (тому самому, новому «Шелковому пути») новые точки роста, как это принято говорить в экономике. И одна из таких точек, а если вспомнить еще и метафору самого Си Цзиньпина, жемчужин в ожерелье «Шелкового пути» – Беларусь.

Важную роль в крупнейшем мировом проекте крупнейшего государства на планете Китай отводит нашей стране. Новые детали, вероятно, станут известны в ближайшие дни, во время визита нашего президента в Пекин, где на форуме «Один пояс – один путь» соберутся десятки мировых лидеров.

Не случаен в этом смысле и интерес китайских репортеров к нашей стране, которые на неделе изучили ее вдоль и поперек, делая селфи на фоне самых больших грузовиков в мире и пробуя на вкус наш знаменитый шоколад. А в завершение поездки каждый репортер смог задать вопрос персонально Президенту.

Беларусь туристическая. Какими рекордами похвастаться могут наши машиностроительные гиганты? Что стало настоящей «агроновинкой» для китайских гостей? И каков он – «сладкий вкус» Беларуси?

Шесть дней, 41 журналист, 10 провинций Китая и 28 печатных и электронных изданий. Все вместе это первый масштабный пресс-тур представителей центральных и региональных средств массовой информации Китая в истории двусторонних отношений.

Всем известную кнопку «REC» они нажмут сразу по приезду в аэропорт. Да и как по-другому. Пусть в журналистике наши китайские коллеги не первый день, Беларусь только «открывают» для себя. По крайней мере многие из них. Такую, впервые в этом сезоне по-весеннему теплую, гостеприимную, для которой «хлеб-соль» – символ двусторонней дружбы и радости встречи.

Самая влиятельная газета в стране «Жэминьжибао», Центральное телевидение Китая (единственное в мире, непрерывно вещающее на шести рабочих языках ООН), сетевой ресурс региональных новостей «Красная сеть». Все СМИ представляют 10 провинций Китая и шесть крупнейших городов. Именно здесь буквально через несколько дней расскажут и покажут о нашей стране.

Тем временем Ли Цзя познакомиться с Беларусью успела. У нас уже два месяца, причем семья в полном составе. Рядом и муж, и маленький Вэй Цзимин. В эти шесть дней он как никто другой с интересом изучал нашу страну и даже проверял на прочность белорусско-китайские совместные автопроекты.

Вместе с мужем Ли Цзя и дома, и на работе. Оба представляют агентство «Синьхуа». Это крупнейший информационный центр Китая и главный организатор пресс-конференций. Новости отсюда разлетаются в сотню филиалов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ли Цзя, журналист (Китай):

Я очень рада, что китайцы вместе с белорусами могут производить такие машины. И я надеюсь, что получится все, что было задумано.

На руках у мамы маленький Вэй Цзимин во время интервью не усидел. Да и как по-другому: вниманию китайских журналистов – крупнейший двусторонний проект. Когда-то все начиналось с крупноузловой сборки и всего трех моделей машин. Сейчас в завершающей стадии находится строительство завода «под ключ». Об этом в своих статьях уж точно расскажет и муж нашей героини.

Вэй Чжунцзе, журналист (Китай):

Наши отношения политические очень хорошие, а СМИ играют очень важную роль в этом продвижении.

Кстати, на тот самый новый этап надеются на еще одном машиностроительном гиганте. Нашу карьерную технику в Поднебесной знают, теперь и китайские журналисты впечатлились и модельным рядом, и масштабами. Ведь высотой наш самосвал-рекордсмен с двухэтажный дом.

Лю Миньян, журналист (Китай):

Автомобилестроение у вас хорошо развито. У вас впечатляющие карьерные самосвалы. Я впервые вижу машины такого размера. Я удивлен и шокирован.

Тем временем маленький Вэй Цзимин вместе со всей семьей надеется и на белорусско-китайский диалог в «сладкой сфере». Дегустацию провели на одном из главных кондитерских предприятий.

Сладкий «вкус» Беларуси в Китае знают. Только в 2016 году продукции в Поднебесную было поставлено на 500 тысяч долларов. И, по словам производителей, именно освоение китайского рынка было одним из главных проектов 2016 года.

В нынешнем году планы тоже серьезные: покорить собираемся Ближний Восток и Северную Африку.

Си Шуа, журналист (Китай):

Белорусские конфеты замечательные, очень вкусные. Мне очень нравится.

Сегодня в Китае оценили и белорусскую «молочку». Рынок покорился довольно легко, – отмечают руководители наших предприятий. А вот что удивительно, как расскажут за кадром китайские коллеги, многие коров видят впервые. Вот такие «агроновинки».

Как раз о них совсем скоро напишет на страницах своего издания и наша журналистская семья. А маленького Вэй Цзимина это еще, быть может, вдохновит. И в будущем он продолжит семейную династию.