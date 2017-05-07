«Великий камень», предприятия, достопримечательности и общение с Президентом. Беларусь глазами китайских журналистов

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь». Это словосочетание, уже привычное белорусскому уху, по сути, рисует новые контуры карты мира, где семимильными шагами в числе мировых лидеров шагает полуторамиллиардное государство Китай, занимая первые позиции в тех или иных сферах жизни и создавая по пути (тому самому, новому «Шелковому пути») новые точки роста, как это принято говорить в экономике. И одна из таких точек, а если вспомнить еще и метафору самого Си Цзиньпина, жемчужин в ожерелье «Шелкового пути» – Беларусь.
Важную роль в крупнейшем мировом проекте крупнейшего государства на планете Китай отводит нашей стране. Новые детали, вероятно, станут известны в ближайшие дни, во время визита нашего президента в Пекин, где на форуме «Один пояс – один путь» соберутся десятки мировых лидеров.
Не случаен в этом смысле и интерес китайских репортеров к нашей стране, которые на неделе изучили ее вдоль и поперек, делая селфи на фоне самых больших грузовиков в мире и пробуя на вкус наш знаменитый шоколад. А в завершение поездки каждый репортер смог задать вопрос персонально Президенту.
Беларусь туристическая. Какими рекордами похвастаться могут наши машиностроительные гиганты? Что стало настоящей «агроновинкой» для китайских гостей? И каков он – «сладкий вкус» Беларуси?
Шесть дней, 41 журналист, 10 провинций Китая и 28 печатных и электронных изданий. Все вместе это первый масштабный пресс-тур представителей центральных и региональных средств массовой информации Китая в истории двусторонних отношений.
Всем известную кнопку «REC» они нажмут сразу по приезду в аэропорт. Да и как по-другому. Пусть в журналистике наши китайские коллеги не первый день, Беларусь только «открывают» для себя. По крайней мере многие из них. Такую, впервые в этом сезоне по-весеннему теплую, гостеприимную, для которой «хлеб-соль» – символ двусторонней дружбы и радости встречи.
Самая влиятельная газета в стране «Жэминьжибао», Центральное телевидение Китая (единственное в мире, непрерывно вещающее на шести рабочих языках ООН), сетевой ресурс региональных новостей «Красная сеть». Все СМИ представляют 10 провинций Китая и шесть крупнейших городов. Именно здесь буквально через несколько дней расскажут и покажут о нашей стране.
Тем временем Ли Цзя познакомиться с Беларусью успела. У нас уже два месяца, причем семья в полном составе. Рядом и муж, и маленький Вэй Цзимин. В эти шесть дней он как никто другой с интересом изучал нашу страну и даже проверял на прочность белорусско-китайские совместные автопроекты.
Вместе с мужем Ли Цзя и дома, и на работе. Оба представляют агентство «Синьхуа». Это крупнейший информационный центр Китая и главный организатор пресс-конференций. Новости отсюда разлетаются в сотню филиалов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ли Цзя, журналист (Китай):
Я очень рада, что китайцы вместе с белорусами могут производить такие машины. И я надеюсь, что получится все, что было задумано.
На руках у мамы маленький Вэй Цзимин во время интервью не усидел. Да и как по-другому: вниманию китайских журналистов – крупнейший двусторонний проект. Когда-то все начиналось с крупноузловой сборки и всего трех моделей машин. Сейчас в завершающей стадии находится строительство завода «под ключ». Об этом в своих статьях уж точно расскажет и муж нашей героини.
Вэй Чжунцзе, журналист (Китай):
Наши отношения политические очень хорошие, а СМИ играют очень важную роль в этом продвижении.
Кстати, на тот самый новый этап надеются на еще одном машиностроительном гиганте. Нашу карьерную технику в Поднебесной знают, теперь и китайские журналисты впечатлились и модельным рядом, и масштабами. Ведь высотой наш самосвал-рекордсмен с двухэтажный дом.
Лю Миньян, журналист (Китай):
Автомобилестроение у вас хорошо развито. У вас впечатляющие карьерные самосвалы. Я впервые вижу машины такого размера. Я удивлен и шокирован.
Тем временем маленький Вэй Цзимин вместе со всей семьей надеется и на белорусско-китайский диалог в «сладкой сфере». Дегустацию провели на одном из главных кондитерских предприятий.
Сладкий «вкус» Беларуси в Китае знают. Только в 2016 году продукции в Поднебесную было поставлено на 500 тысяч долларов. И, по словам производителей, именно освоение китайского рынка было одним из главных проектов 2016 года.
В нынешнем году планы тоже серьезные: покорить собираемся Ближний Восток и Северную Африку.
Си Шуа, журналист (Китай):
Белорусские конфеты замечательные, очень вкусные. Мне очень нравится.
Сегодня в Китае оценили и белорусскую «молочку». Рынок покорился довольно легко, – отмечают руководители наших предприятий. А вот что удивительно, как расскажут за кадром китайские коллеги, многие коров видят впервые. Вот такие «агроновинки».
Как раз о них совсем скоро напишет на страницах своего издания и наша журналистская семья. А маленького Вэй Цзимина это еще, быть может, вдохновит. И в будущем он продолжит семейную династию.
А этому пункту своей программы они, конечно же, уделят далеко не одну первую полосу. К встрече с белорусским Президентом каждый из гостей готовился по-своему. С журналистским азартом не только придумывали вопросы, но даже учили русский язык.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы имеем взаимовыгодное, доверительное, стратегическое партнерство. Мы очень много предприятий в энергетике, строительстве построили с участием китайских строителей, китайских специалистов, на основе китайских технологий. Нам очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, хотя у нас очень быстро идет развитие по всем направлениям, но экономика – это фундамент.
Та самая встреча двух лидеров пройдет в Китае уже в мае во время саммита «Один пояс и один путь». Кстати, об одноименной инициативе спрашивали немало. Две страны – партнеры стратегические. Китай постоянно поддерживает Беларусь.
Александр Лукашенко:
Китай увидел в нашей стране стабильную безопасную страну, находящуюся в центре Европы. И начал строить с нами отношения без предварительных условий. Это во-первых. Во-вторых, этот «Шелковый путь» проляжет через страны Восточной Европы в Европу, через Пакистан. Китай инвестирует огромные средства в экономику этих государств. Я уже вам говорил, что это валютная выручка в 50 млрд долларов. Если мы создадим, как мыслилось, этот индустриальный парк, это огромное подспорье для нашей страны.
Какое будущее у белорусско-китайских отношений? Как Александр Лукашенко оценивает роль Китая на международной арене? И на какие отрасли нужно делать ставку в региональном сотрудничестве? На встрече прозвучал десяток вопросов.
С провинциями Китая наша страна диалог ведет не первый год. Взять, к примеру, Гуандун. По объему ВВП здесь обогнали даже Россию. Но и это еще не все. Похвастаться можем успехами в социальной сфере.
Александр Лукашенко:
Мы – лидеры, в тройку входим государств мира по доступности здравоохранения для населения. Самые передовые технологии в Беларуси освоены. Словом, если задумаете рожать (или кто-то у вас), приедьте, родите в Беларуси. Вы почувствуете, что такое забота о матери.
Но без личной дружбы такого успеха в диалоге не достичь. Вот и любование белорусскими пейзажами в планах у китайского лидера. Александр Лукашенко такое доверие оценил.
Александр Лукашенко:
Я очень ценю. Если я к Си Цзиньпину обратился, я никогда не получал отрицательного ответа. Он и его жена очень любят Беларусь. Побывав здесь, проехав, посмотрев, где я живу, наши леса и прочее, у них уже были впечатления (у него и у его супруги), и она, дай бог, чтобы это не в шутку, говорит: «Си, если мы уйдем на пенсию, то мы приедем жить в Беларусь».
Кстати, на пресс-конференции много говорили и про этот наш значимый проект. 80 квадратных километров общей площади, 120 тысяч работающих, а в перспективе ещеи миллиарды долларов инвестиций –и все это индустриальный парк «Великий камень». Сегодня Беларусь готова принимать любые производства и создавать самые благоприятные льготные условия. А пока выключены микрофоны, журналисты из Поднебесной сами раздают интервью.
Чжан Сяодун, журналист (Китай):
Я ожидаю от такого проекта в дальнейшем больших успехов.
И как приехать в Беларусь и не полюбоваться ее красотами. Мирский замок, историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Повсюду дыхание старины и белорусский дух. Такой финальный аккорд пресс-тура оценила и семья журналистов агентства «Синьхуа». Вот и маленького Вэй Цзимина чувства переполняли. Во время интервью не удержался и решил спеть в наш микрофон.
Родители – журналисты агентства «Синьхуа» – его эмоции от пресс-тура разделяют.
Вэй Чжунцзе, журналист (Китай):
Самое крупное впечатление – это китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Мы смотрели, как интенсивно идет строительство. Очень рады, что наше сотрудничество принесло реальные результаты.
Полные впечатлений и информационно богатые. Совсем скоро эти журналисты расскажут о Беларуси на страницах своих изданий и в эфирах телеканалов. Беларуси глазами китайских гостей.