О начислении пенсий, заплат и об изменениях в Трудовом кодексе. Михаил Орда о социальных гарантиях в Беларуси

Новости Беларуси. О справедливости как основе основ в нашем государстве говорили на неделе на встрече Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оно и понятно: как раз профессиональные союзы как никакие другие призваны эту самую справедливость защищать. И, надо сказать, неплохо получается. Президент поддерживает многие инициативы ФПБ. Из последних, например, принятые на прошлой неделе изменения в досрочном пенсионном обеспечении граждан, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Также глава государства поручил разобраться с недоразумениями, возникающими при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Напомним, на троих детей стаж маме начисляется, на четвертого ребенка – нет. На это, опять-таки, указали профсоюзы. Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии Еще больше тем, которые требуют самого пристального внимания, планируется обсудить на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Мероприятие запланировано на конец февраля. Глава государства подчеркнул важность этого события. О предстоящем съезде, уже принятых и новых инициативах Федерации профсоюзов мы поговорили с главой самой массовой общественной организации страны Михаилом Ордой. Интервью недели. Юлия Огнева, СТВ:

Михаил Сергеевич, на неделе прошла встреча с главой государства. Давайте подведем ее итоги. Что основное обсуждали и к каким выводам пришли? Об изменениях в Трудовом кодексе: «Более 30 статей нам удалось и улучшить, и дополнить»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Главные вопросы – это вопросы все абсолютно на злобу дня, которые у нас есть и в трудовых отношениях, и в обществе, те вопросы, которые наиболее активно обсуждаются. Это все вопросы, которые сегодня интересуют и в трудовых отношениях, и в вопросах социальной гарантии, защиты трудящихся. Это вопросы очень важные, и мы всегда, когда у Президента эти вопросы подымаем, находим и понимание, и поддержку в нашей работе, что для нас является очень важным. Если говорить о конкретных вопросах, то, безусловно, это сегодня Трудовой кодекс, который буквально через несколько дней вступает в силу. И, безусловно, это позволило нам по ряду вопросов заблокировать те, которые мы считали вопросами неприемлемыми в трудовых отношениях, или то, что выдвигалось для того, чтобы изменить или дополнить Трудовой кодекс. К тем нормам, которые нам удалось решить или на тех нормах, на которых мы сегодня настаивали, те нормы, которые вошли, их более 40. Более 30 статей нам удалось и улучшить, и дополнить теми нормами, которые уже в Трудовом кодексе приняты и будут вступать с 28 числа в практику. Мы будем смотреть эти вопросы очень внимательно на практике, потому что сегодня важно, чтобы они без искажения работали и была единообразная практика применения. Мы знаем предприятия, где сегодня зашкаливают краткосрочные контракты. Нужно обратить внимание прежде всего на них Юлия Огнева:

А вы будете выезжать куда-то или по обращениям?

Михаил Орда:

Это будет разное. Это будет разноуровневая система работы, разноплановая система работы. Если мы говорим сегодня о каком-то мониторинге, то непосредственно на предприятиях, это разноотраслевые профсоюзы, каждый будет смотреть у себя в отраслях, в системе, со своими социальными партнерами. Если мы говорим, что у нас работает онлайн-консультация юридическая – можно обратиться каждый день, каждую минуту, каждый час, сегодня юристы достаточно высокого уровня профессионально проконсультируют, а вопросы, которые есть, возьмут на заметку. Безусловно, мы будем видеть, мы сегодня знаем эти предприятия на перечет, где сегодня зашкаливают краткосрочные контракты. Мы обратим внимание прежде всего на них. Достаточно ресурсов и средств заложено для того, чтобы заработная плата не уменьшилась, увеличилась

Юлия Огнева:

С Нового года изменилась система оплаты бюджетников. Профсоюзы отреагировали тоже мгновенно. И вот сейчас открылась горячая линия. Скажите, есть ли основания полагать, что действительно будет много вопросов? Михаил Орда:

Порядка двух лет назад мы говорили о том, что система, которая сложилась за многие годы, была очень громоздкой и достаточно непонятной для работников, которые работают в бюджетных организациях, в бюджетной сфере. И она достаточно упрощена. Самый главный ее подход – чтобы заработная плата не уменьшилась, а заработная плата у тех, кто работает в бюджетной сфере, выросла. Это норма нашла свое отражение в указе главы государства. И по той информации, которую сегодня говорит Министерство труда, сегодня достаточно ресурсов и средств заложено для того, чтобы заработная плата не уменьшилась, а была увеличена. Станет ли декретный отпуск в Беларуси короче? Мнение главы Федерации профсоюзов Здесь, как всегда, есть пресловутый человеческий фактор: какое-то недопонимание, может быть где-то просто недостаточная профессиональность у того же бухгалтера. И могут быть искажения. «Чтобы искажений не было на практике, мы открыли горячую линию» Для того, чтобы этих искажений не было на практике, мы открыли горячую линию, на которую сегодня каждый может обратиться. Мы, безусловно, по каждому случаю будем точечно решать эти вопросы, смотреть, видеть вместе с Министерством труда. Пенсия должна отличаться по тому, как человек вносит вклад и в производство, и в работу Юлия Огнева:

Примерно месяц остался до VIII съезда Федераций профсоюзов в Беларуси. Наверняка уже идет активная подготовка. Какие вопросы будут вынесены на обсуждение?