Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии

Новости Беларуси. Две темы обсуждались на неделе во Дворце Независимости и уже нашли свое отражение в конкретных указах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В частности, скорректированы подходы к предоставлению досрочной пенсии.

Юлия Огнева, СТВ:

Сразу скажу: касаются они работающих в неблагоприятных условиях. Но тоже не всех. Здесь требуются пояснения, постараюсь максимально понятно.

В стране есть несколько видов пенсий. Чаще всего на заслуженный отдых уходят в связи с завершением профессиональной деятельности. По возрасту, за выслугу лет или досрочно – те, кто работал во вредных и опасных условиях труда. Вот как раз о них и речь. Поначалу льготные пенсии им выплачивались из средств общей пенсионной системы, но 10 лет назад была введена система профессионального пенсионного страхования. Каждый работник получил индивидуальный счет, на который работодатель стал делать взносы. Предполагалось, что когда придет пора выходить на пенсию, накопленных к этому времени средств будет достаточно для комфортной жизни.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит

Но на практике получилась ловушка примерно для 20 тысяч человек. Это те, кто проработал в неблагоприятных условиях более 10 лет до 1 января 2009 года. С одной стороны, они утратили право выходить на льготную пенсию, как это было раньше, с другой – накопленных на индивидуальных счетах денег оказалось недостаточно для того, чтобы выйти на досрочную пенсию и получать в соответствии с отработанным. Кроме того, выходя на накопительную пенсию, они утрачивали право продолжать работать. На ситуацию оперативно отреагировала Федерация профсоюзов.