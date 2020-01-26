«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

Новости Беларуси. В честь Дня белорусской науки ученые и исследователи нашей страны показали инновационные изобретения. 140 новых разработок и технологий представили в Национальной академии наук. Некоторые уже применяются в самых разных сферах – от медицины и фармацевтики до аграрной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция состоит из семи кластеров. Здесь можно увидеть новые образцы электромобилей, 2D и 3D-материалы на основе полисахаридов, которые используют при лечении ожогов и других заболеваний кожи.

Белорусские разработки все чаще вызывают интерес у зарубежных компаний. Кроме того, многие институты Национальной академии наук сегодня работают напрямую с белорусскими предприятиями, создают совместные лаборатории, научные советы. Помимо этого, выполняется целый ряд программ Союзного государства.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Потенциал очень высокий, и об этом говорит тот факт, что Беларусь по ряду некоторых показателей на передовых позициях. По вопросам программирования, по вопросам материаловедения, по вопросам робототехники в каких-то областях. По вопросам производства электрического оборудования, которое сейчас активно внедряется в средствах транспорта. Сейчас в Российской Федерации на испытаниях 30 автобусов с газогенераторными двигателями. Это говорит о том, что спрос на новую продукцию с новыми элементами и новыми характеристиками есть.

Владислав Посредников, специалист по маркетингу ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:

Сегодня на выставке мы представили линейку видеомониторов для служб управления воздушным движением. Также ноутбук, выполненный в конструктиве с монитором с соотношением 1:1. Это уникальная разработка, не имеет аналогов в мире. Основное его преимущество – именно соотношение сторон диагонали экрана один к одному.