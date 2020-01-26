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Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси

26 января 2020 16:36
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Новости Беларуси. А теперь о том, что происходит обычно по ту сторону льда, когда зима водоемам устраивает ледяные объятия. Абстрагируемся от нынешней погоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси-1

У большинства рыб – зимняя пауза, они уходят на глубину и впадают в своеобразный летаргический сон. Таким образом они экономят энергию, меньше питаются и потребляют кислорода.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби?

Кстати, ледяная толща – тоже критический момент в жизни рыб. Это своеобразный барьер для кислорода. Если температура впадает в минусовые крайности, то это тоже неминуемая гибель.    

Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси-4

Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси-6

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:
Отсутствие устойчивого ледового покрова можно расценивать как положительный фактор в части стабилизации газового режима, потому что ничто не мешает сейчас кислороду проникать в водную среду.

С другой стороны рыбы, которые находятся в состоянии физиологического покоя, в этой ситуации не испытывают комфорта, вынуждены усиленно двигаться и, соответственно, тратить питательные вещества без их поступления извне.  В этом году отсутствие снежного покрова сразу предопределяет, что весеннего паводка не будет. Вода не поднимется. Нарушаются условия естественного воспроизводства рыбы. Будет демографический провал.

Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси-9

Таким образом, угроз для рыб несколько: из-за бодрствования они худеют (кормов-то мало, а конкуренция большая), но пуще излишнего гидрофитнеса – температурные колебания и маловодие – это может привести к сезонному бесплодию.  

Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси-12

# Рыбалка в Беларуси # общество # Владимир Костоусов # Фотофакт

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