Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси

Новости Беларуси. А теперь о том, что происходит обычно по ту сторону льда, когда зима водоемам устраивает ледяные объятия. Абстрагируемся от нынешней погоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У большинства рыб – зимняя пауза, они уходят на глубину и впадают в своеобразный летаргический сон. Таким образом они экономят энергию, меньше питаются и потребляют кислорода. Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби? Кстати, ледяная толща – тоже критический момент в жизни рыб. Это своеобразный барьер для кислорода. Если температура впадает в минусовые крайности, то это тоже неминуемая гибель.

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:

Отсутствие устойчивого ледового покрова можно расценивать как положительный фактор в части стабилизации газового режима, потому что ничто не мешает сейчас кислороду проникать в водную среду. С другой стороны рыбы, которые находятся в состоянии физиологического покоя, в этой ситуации не испытывают комфорта, вынуждены усиленно двигаться и, соответственно, тратить питательные вещества без их поступления извне. В этом году отсутствие снежного покрова сразу предопределяет, что весеннего паводка не будет. Вода не поднимется. Нарушаются условия естественного воспроизводства рыбы. Будет демографический провал.