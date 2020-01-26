Станет ли декретный отпуск в Беларуси короче? Мнение главы Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о возможности сокращения декретного отпуска в Беларуси, а также об обеспечении социальных гарантий для матерей в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о возможности сокращения декретного отпуска в Беларуси, а также об обеспечении социальных гарантий для матерей в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас в обществе, скажем так, бродит идея о возможном сокращении декретного отпуска. Скажите, какова позиция профсоюзов Беларуси?
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Я выскажу то, что у нас обсуждается, и мнение профсоюзов. То, что завоевано, а это и есть завоевание в том числе и это социальные гарантии для тех женщин, для мам, которые сегодня рожают детей (и у нас сегодня всемерно поддерживается рождаемость – это сегодня один из самых стратегических вопросов в стране), то сегодня нельзя идти на уменьшение, поскольку есть несколько вещей.
Первое – каждый может выбрать для себя и есть право: или оставаться в декретном отпуске, или из него выйти. Второй вопрос – есть гарантия, что за тобой сохраняется рабочее место. Это очень важный вопрос. И третье – у каждого разная жизненная ситуация. У кого-то есть кто-то, кто может посмотреть за ребенком, у кого-то есть доход более высокий. И в обществе все по-разному. И вот как раз эти возможности должны быть у мам, чтобы они полноценно могли рожать детей, осуществлять уход и растить ребенка.