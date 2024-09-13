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В Сморгони прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная»

13 сентября 2024 17:27
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Сила в единстве. Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» продолжает путешествие по стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 сентября патриотический марафон сделал остановку в Гродненском регионе. Местом встречи участников проекта стал Сморгонский центр культуры.

В Сморгони прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная»-2

Масштабный форум, посвященный мирному развитию страны, объединил более 400 человек из разных уголков области. Среди них представители молодежи, трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. Встреча прошла в формате открытого диалога. Спектр тем широкий: от партийного строительства до патриотических блогов и развития искусственного интеллекта. Большое внимание уделили также 30-летию института президентства и предстоящей электоральной кампании.

В Сморгони прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная»-4

День единства нас сплачивает, и это мероприятие в том числе сплачивает все наши поколения, показывает, насколько мы должны быть вместе, как мы должны действовать в тех или иных ситуациях. Оно нас подготавливает. Такие мероприятия отвечают на все наши поставленные вопросы, также мы всегда будем знать, какие планы у нас будут в будущем, к чему нам нужно стремиться.

В Сморгони прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная»-6

Я считаю, что патриотизм в наше время – это основа, база, которая должна воспитать современную будущую молодежь, молодежь Беларуси, потому что мы – продолжение нашей страны.

В рамках акции «Беларусь адзіная» в Сморгони работали также выставки и различные интерактивные площадки. Впереди открытый диалог в Барановичах. Финиширует патриотический марафон в Минске в День народного единства.

# День народного единства # Государственная политика

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