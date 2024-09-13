В Сморгони прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная»

Сила в единстве. Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» продолжает путешествие по стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 сентября патриотический марафон сделал остановку в Гродненском регионе. Местом встречи участников проекта стал Сморгонский центр культуры.

Масштабный форум, посвященный мирному развитию страны, объединил более 400 человек из разных уголков области. Среди них представители молодежи, трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. Встреча прошла в формате открытого диалога. Спектр тем широкий: от партийного строительства до патриотических блогов и развития искусственного интеллекта. Большое внимание уделили также 30-летию института президентства и предстоящей электоральной кампании.

День единства нас сплачивает, и это мероприятие в том числе сплачивает все наши поколения, показывает, насколько мы должны быть вместе, как мы должны действовать в тех или иных ситуациях. Оно нас подготавливает. Такие мероприятия отвечают на все наши поставленные вопросы, также мы всегда будем знать, какие планы у нас будут в будущем, к чему нам нужно стремиться.

Я считаю, что патриотизм в наше время – это основа, база, которая должна воспитать современную будущую молодежь, молодежь Беларуси, потому что мы – продолжение нашей страны.

В рамках акции «Беларусь адзіная» в Сморгони работали также выставки и различные интерактивные площадки. Впереди открытый диалог в Барановичах. Финиширует патриотический марафон в Минске в День народного единства.