Форум молодых историков Союзного государства проходит в Смоленске

«Пранк-журналистика: разоблачение двойных стандартов Запада в современной мировой политике» – секция под таким названием дала старт Форуму молодых историков Союзного государства в Смоленске. Он объединил свыше 200 человек: молодежь Беларуси и России, историков, политиков, депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевыми стали темы единства советского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранения исторической правды и современных вызовов. Коснулись и темы образования. С начала года студенты двух стран имеют возможность изучать историю Союзного государства по конкретному учебнику. Это первое полноценное пособие, посвященное союзной проблематике. Но единственным оно не будет. Обсуждаются вопросы создания еще одного учебника истории. Завершающей секцией форума стала дискуссия на тему «Информационные войны XXI века в контексте исторической политики».

Алексей Сурма, доцент Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:

Мы привезли сюда молодых историков, будущих историков – им эту идею вложить, что историю постоянно переписывают, мы должны сохранять ее такой, какая она есть, чтобы они потом несли ее в школы, средние учебные заведения и таким образом мы сохраняли историю.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Разговор не может быть формальным. И он должен быть столь содержательным и честным, потому что и осложнение обстановки в восточноевропейском регионе, и те события, которые мы сегодня по инициативе киевского режима переживаем, – это то, что заставляет нас осмыслить, прежде всего молодых людей пригласить к этому разговору – роль гражданина, Союзное государство, модель будущего, подвиг солдат Великой Отечественной и долг нашей памяти. Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» – это не только патриотические акции и диалоговые площадки. Есть место и культурной составляющей. Свои таланты на конкурсе исполнителей молодежной песни продемонстрировали конкурсанты фестиваля Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Участие в творческом поединке приняли 20 вокалистов.

Александра Кондрашенко, участница фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

Мы уже пообщались с девчонками. Они все очень талантливые, классно поют. Я уважаю их творчество. Но для меня они не конкуренты, а больше как друзья.