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В столичной библиотеке имени Янки Купалы открылся уголок Екатеринбурга

13 сентября 2024 17:24
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Уголок Екатеринбурга открылся в библиотеке имени Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот уникальный проект предлагает посетителям ознакомиться с картинами и произведениями российских авторов. Все желающие смогут лучше узнать историю столицы Урала, развития промышленности, культуры, спорта и музыки. Экспозиция будет работать до октября.

В столичной библиотеке имени Янки Купалы открылся уголок Екатеринбурга-2

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга (Россия):
Действительно, век цифровых технологий, наверное, что-то можно взять и в интернете, но ничто не заменит живое общение с книгой, потому что книга написана талантливыми людьми. Где-то автобиографические книги, где-то художественная литература, где-то сказки. И вот все это мы постарались представить в нашем книжном уголке.

В столичной библиотеке имени Янки Купалы открылся уголок Екатеринбурга-4

Елена Матвеева, директор Централизованной системы государственных публичных библиотек:
Минск – это читающий город. Полные библиотеки. Наши мероприятия, на которых очень много участников, – тому подтверждение. И без читателя, без почитателя библиотеки бы не было. 

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве библиотек. Это позволит обмениваться опытом, а также проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты.

# Беларусь-Россия # Книги # Алексей Орлов # Елена Матвеева

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