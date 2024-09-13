В столичной библиотеке имени Янки Купалы открылся уголок Екатеринбурга

Этот уникальный проект предлагает посетителям ознакомиться с картинами и произведениями российских авторов. Все желающие смогут лучше узнать историю столицы Урала, развития промышленности, культуры, спорта и музыки. Экспозиция будет работать до октября.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга (Россия): Действительно, век цифровых технологий, наверное, что-то можно взять и в интернете, но ничто не заменит живое общение с книгой, потому что книга написана талантливыми людьми. Где-то автобиографические книги, где-то художественная литература, где-то сказки. И вот все это мы постарались представить в нашем книжном уголке.

Елена Матвеева, директор Централизованной системы государственных публичных библиотек:

Минск – это читающий город. Полные библиотеки. Наши мероприятия, на которых очень много участников, – тому подтверждение. И без читателя, без почитателя библиотеки бы не было.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве библиотек. Это позволит обмениваться опытом, а также проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты.