Это заболевание поджелудочной железы. Врач назвала симптомы панкреатита

Поджелудочная железа выполняет важные функции в организме, вырабатывает ферменты, отвечает за переваривание пищи, а также гормоны, такие как инсулин, которые регулируют уровень сахара в крови. Панкреатит может вызывать множество осложнений и серьезных последствий для здоровья, поэтому важно понимать его причины и симптомы.

Анастасия Целуевская: Чаще всего причиной острого панкреатита является желчнокаменная болезнь, острый панкреатит возникает в результате выхода камня из желчного пузыря и застревания в протоке. Ситуация носит острый характер, выражается сильной болью в верхней половине живота, может повышаться температура, часто сопровождается рвотой, требует немедленной госпитализации в стационар.

Чрезмерное употребление алкоголя – одна из основных причин панкреатита. Даже одна большая доза спиртного может спровоцировать воспаление. Панкреатит бывает острый и хронический.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»: Панкреатит – это воспаление ткани поджелудочной железы, которое сопровождается болью в области верхней части живота, часто боль опоясывающая.

Частые рецидивы острого панкреатита могут привести к хронизации процесса. Проявляется хронический панкреатит выраженным похудением, вздутием живота, нарушением всасываемости питательных веществ, что в свою очередь может приводить к выпадению волос и дряблости кожи.

Анастасия Целуевская:

Одним из грозных осложнений панкреатита является эндокринная недостаточность поджелудочной железы. Это значит, что снижается количество выработки инсулина, что приводит к вторичному сахарному диабету. Для диагностики панкреатита используются визуализационные методы исследований: УЗИ органов брюшной полости, КТ и уровень ферментов в сыворотке крови.

Пациенты с таким диагнозом должны соблюдать определенный рацион питания, для этого существуют специальные смеси, которые обладают достаточным калоражем.

Анастасия Целуевская:

Для лечения панкреатита используются ферментативные препараты, которые помогают процессу пищеварения и являются заместительной терапией ферментов, а также используются ферментативные препараты. Если у человека имеет место истощение, то мы назначаем жирорастворимые витамины в качестве восполнения дефицитов.

*На правах рекламы.