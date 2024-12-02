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Ювелирная работа. Пообщались с белоруской, которая занимается реставрацией старинных тканей

02 декабря 2024 13:11
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Ольга Михайловна реставрирует старинные ткани уже 35 лет. Любила вышивать с самого детства. Когда попала в Музей народной архитектуры и быта, стала обучаться у опытных мастеров. Затем трудилась в историческом музее и сегодня с командой профи пополняют сокровищницу Национального художественного музея.

Ювелирная работа. Пообщались с белоруской, которая занимается реставрацией старинных тканей-2

Ольга Коноплева, заведующий отделом научно-реставрационных мастерских НХМ РБ:
Реставрация ткани – это самая медленная реставрация из всех возможных. Одна из самых сложных, у нас нет такого, чтобы закупать материалы впрок. До демонтажа предмета мы не знаем, что нам может понадобиться. Каждый предмет я всегда называла айсбергом. Это очень серьезная работа, бывает, что и литературу нужно изучить, глубоко копнуть, окунуться в эпоху.

Подробности в видео.

 

# Хобби # Музеи Беларуси

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