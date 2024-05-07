Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке

Если вы мечтали о выходных по-дворянски, приглашаем в Дашковку – былую резиденцию Жуковских. На высоком берегу Днепра вырастают крылья. История знаменитого имения началась в 1772-м, когда за верную службу российскому императору эти земли были подарены офицеру царской армии Антону Жуковскому, рассказали в программе «Путевка BY».

Усадьбу возвели в конце XVIII – начале XIX века. Когда в 1812-м под Салтановкой начался бой, здесь обустроили лазарет и перевязочный пункт для раненых офицеров и солдат. В музее местной школы вам откроют карты из прошлого. Что посмотреть в Буйничах? Отправились на экскурсию в Могилевский район – подробности здесь.