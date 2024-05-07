Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке
Если вы мечтали о выходных по-дворянски, приглашаем в Дашковку – былую резиденцию Жуковских. На высоком берегу Днепра вырастают крылья. История знаменитого имения началась в 1772-м, когда за верную службу российскому императору эти земли были подарены офицеру царской армии Антону Жуковскому, рассказали в программе «Путевка BY».
Усадьбу возвели в конце XVIII – начале XIX века. Когда в 1812-м под Салтановкой начался бой, здесь обустроили лазарет и перевязочный пункт для раненых офицеров и солдат. В музее местной школы вам откроют карты из прошлого.
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Сергей Луговой, учитель истории Дашковской средней школы:
В этом здании проходил военный совет 11 июля 1812 года. На совете присутствовали известные люди, полководцы русской армии, генерал Раевский, Денис Давыдов. В то же время в Дашковке была известная Надежда Дурова под именем корнет Александров. После боя под Салтановкой местные жители нашли много вещей, которые им пригодились в хозяйстве – французская деревянная фляга, походный французский деревянный сундук, он был обит кожей.
Подробности в видео.