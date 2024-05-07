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Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак

07 мая 2024 14:55
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим яичницу по-кабардински. Для этого блюда нам понадобится молоко, заранее отваренное пшено, адыгейская соль, сметана большой жирности, яйца, зелень и соус.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-1

Нам понадобится зелень: лук зеленый, петрушка, укроп. Зелени в это блюдо используется очень много. Если у вас нет петрушки либо укропа, можно использовать любую другую зелень. Это может быть тархун, кинза либо базилик. У зелени мы используем только листики, зелень мелко нарезаем.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-4

В качестве гарнира для яичницы по-кабардински можно использовать мамалыгу – это заварная кукурузная крупа. Либо пшено, как в нашем случае, заранее отваренное, либо тостовый хлеб. Нарезаем пшено на брусочки. Пшено мы заранее отварили в соотношении с водой 1:3 и поставили охлаждаться в холодильник приблизительно на час.

Все наши ингредиенты подготовлены, осталось только обжарить пшено, сварить яйца и подготовить соус.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-7

Приступаем к приготовлению соуса. Для этого понадобится 300 граммов молока. Его на медленном огне начинаем прогревать. Добавляем немного адыгейской соли. Адыгейская соль очень пряная и ароматная, придает блюду изысканных вкус. Также добавляем сметану максимальной жирности, какую сможете найти. Это для того, чтобы она не свернулась.

Жители Кабардино-Балкарии с гордостью говорят, что сметана и сливки – это основа их национальной кухни, и поэтому стараются использовать домашнюю сметану, как они говорят, настоящую. Добавляем немного перца и продолжаем постоянно помешивать, чтобы не пригорел ко дну белок. Соус начинает закипать, мы сейчас выключаем его на единичку, чтобы он не перекипел, и добавляем зелень. Перемешиваем и снимаем с огня.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-10

Также нам понадобится сковородка для обжарки пшена. Разогреваем ее и смазываем растительным маслом. Сковородка у нас разогрелась, приступаем к обжарке пшена. Предварительно нарезанное пшено выкладываем на сковородку.

Добавляем немного масла и на сильном огне обжариваем. Жители Кабардино-Балкарии пшено в таком обжаренном виде называют пастой. Пока обжаривается пшено, сварим яйца пашот.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-13

Вода кипит, добавляем туда уксус, на литр воды приблизительно 50 граммов уксуса, 20 граммов соли и выбиваем туда яйца. Вода должна кипеть слегка. И варим так яйца две минуты. Яйца пашот готовы.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-16

Соус практически готов, осталось добавить последний ингредиент. Гастрономический соус – важный ингредиент в мире кулинарии, который играет ключевую роль в приготовлении разнообразных блюд. Он может быть использован как основной компонент блюда либо как способ придания дополнительного вкуса и аромата уже приготовленной пище. Сегодня я буду использовать новинку от торговой марки «Золотая капля» – соус «Кунжутный». С ним ваша рыба, морепродукты, макароны, горячие и холодные блюда, салаты и даже картофель приобретают мягкий ореховый вкус со сладкими оттенками. Буквально на днях в продаже появились соусы «Барбекю» и «Терияки» для обжарки. В них сочетается пряность Востока, азиатская пикантность и европейский подход к качеству.

Добавляем немного кунжутного соуса, тщательно перемешиваем. Начинаем сервировать блюдо.

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак-19

Наливаем соус. Достаточно много его должно быть. В соус перекладываем яйца пашот. Они должны в нем плавать. В виде гарнира добавляем обжаренное пшено. Несмотря на свою консистенцию, блюдо получается очень вкусным, сытным и аппетитным. Готовится яичница очень просто и быстро, без особых хитростей. Такой завтрак станет для вас отличным началом дня.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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