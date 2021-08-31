О дистанционном обучении, учебниках и работе учителя. Директор минской гимназии о важном для родителей, детей и педагогов

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», и Лола Пахомова, директор гимназии № 50 г. Минска. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы с вами встречаемся накануне 1 сентября. Волнительно не только для педагогов, но и для родителей и детей тоже. Поэтому тему образования мы, конечно, не могли обойти своим вниманием. Начнем наш разговор с недавнего масштабного события, когда все педагоги страны встретились на Республиканском педсовете. Какие нюансы вы отметили для себя, каким будет нынешний учебный год? Мне очень понравилось слово, которое употребил Президент, – перезагрузка. Это не ломка системы образования

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 г. Минска:

Каждый педагог ждет начала учебного года. Традиционно мы всегда начинаем с августовских конференций. В этом году мы настолько все ждали именно республиканской педагогической конференции. Первое – почему. Потому что мы хотели понимать, какую оценку нам даст глава государства. И очень приятно, что нашей деятельности он дал высокую оценку. Конечно, второе, что мы ожидали от конференции, – мы ждали тех стратегических задач, которые определят на будущее. И я вам скажу, мне очень понравилось слово, которое употреблено было Президентом, – перезагрузка. Это не модернизация, это не ломка системы образования, потому что система сложившаяся. А вот именно перезагрузить, понять, как нам дальше двигаться в этой ситуации, в которой мы сегодня находимся. Вот это вот здорово. Для себя я понимаю, что патриотическое воспитание – во главе угла. И, конечно же, через все программные материалы, через каждый урок, через воспитательные мероприятия мы это должны проносить. Вот такое мое видение. Чем будут заниматься военруки в учебных заведениях и почему так ценят выпускников ссузов? Рассказывает Артём Рыбак Юлия Бешанова:

Гимназия всегда отличалась тем, что туда шли дети сильнее, чем, наверное, в обычной школе. Но несколько лет мы живем в условиях, когда в гимназиях отменили вступительные экзамены. Сказалось ли это на качестве образования или дети все равно по-прежнему идут чуть сильнее и работают с ними в более сильном режиме? Как сейчас обстоят дела? «Планку учителя гимназии держат»

Лола Пахомова:

Конечно, родители мотивированы на то, чтобы дети получали хорошее образование. Планку учителя гимназии держат. Юлия Бешанова:

Сразу предупреждаете: будет нелегко. Лола Пахомова:

Предупреждай – не предупреждай, дух такой витает точно. Я хочу сказать по нашему учреждению образования. В прошлом уже году выпустили 77 ребят, все 77 поступили в высшие учебные заведения. Юлия Бешанова:

100 %-ная поступаемость. Лола Пахомова:

Более того, я хочу сказать, что приятно, профиль подтверждается. У нас профиль химико-биологический и физико-математический. Наши дети – 70-75 % учеников – выбрали вузы профильные. Это очень важно сегодня. Юлия Бешанова:

Если говорить об одном из нововведений – появление в школах так называемых военруков. Гимназий это тоже коснулось. Как вы восприняли, как воспримут дети это нововведение? Чем будет заниматься, по вашему мнению, этот специалист в школе? «Военрук внутри учреждения будет проводить военно-патриотическое воспитание» Лола Пахомова:

Это будут люди, которые служили в армии обязательно, это будут люди, которые имеют или педагогическое, или военное образование. Мы выбрали уже кандидата в наше учреждение. Это человек, который отслужил в армии, полковник в отставке. Мне так думается, что это очень хорошо и полезно, потому что сегодня мотивировать ребят любить свою родину, конечно, это с семьи, с самого маленького возраста. Но внутри школы готовить детей к отношению к родине, к пониманию границ.

Юлия Бешанова:

Военрук будет работать только с мальчишками? Лола Пахомова:

И с девочками тоже. Юлия Бешанова:

В нашем понимании военрук – это будет начальная военная подготовка. Лола Пахомова:

Как раз начальную военную подготовку он вести не будет, потому что в каждом районе города есть центры по военно-патриотическому воспитанию, где они так и сохранятся, там и будут дети проходить эту начальную военную подготовку – мальчики и девочки – меддисциплины. А вот здесь военрук внутри учреждения будет проводить военно-патриотическое воспитание. Юлия Бешанова:

Это будет в форме уроков? Как это будет выглядеть на практике? Лола Пахомова:

У нас будут работать факультативы – 5-7 классы, где педагог будет с ними работать. Это все мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание. Это посещение музеев, взаимодействие с воинскими частями. Вот этим будет заниматься этот человек. Юлия Бешанова:

Хочется поднять такой непростой вопрос. Прошлый год был непростой, в том числе и для образования. Это не только пандемия. Жаркий август 2020 года во многом разделил. И в старшей школе, и в вузах, и в ссузах тоже были некоторые проблемы, наверное, больше идеологического характера. Как сейчас настроены педагогический состав, ученики старшей школы? Наверняка вы общались с ними. Разделяют ли, что такое хорошо и что такое плохо? Есть какие-то в этом проблемы и есть ли еще над чем работать? О 2020-м: целый год все расставил на свои места. Задача педагогов – учить детей, рассказывать, что такое государство

Лола Пахомова:

Я думаю, что время, целый год все расставил на свои места, и люди поняли – те, которых захлестнули эмоции, что когда позиция была такая, на эмоциональном уровне высказывания определенные были, и сегодня, когда к этим же людям применяются санкции европейских государств. Я думаю, что сегодня все всё поняли уже. Наша задача, педагогов, – учить детей, не втягивать их ни в какие процессы, а, наоборот, рассказывать, что такое государство, что такое страна, и объединять в том числе. Все должны быть едины. В этом году первый урок этому и будет посвящен во всех учреждениях образования. Юлия Бешанова:

Учебный год действительно на носу. Не раз Президент говорил о том, что нужно реформировать учебники, что некоторые учебники сложно даже взять в руки – претензии и к шрифту, и к тексту. Много есть вопросов, когда открываешь учебник, даже взрослый человек не всегда с первого раза понимает, что там написано. Что в этом году? Есть ли новые учебники или будем учиться еще по старым? Учебники красочные, достойные, хороший материал подобран. Я бы не стала их критиковать Лола Пахомова:

Уже вся линейка учебников есть, они новые. Я критикам хочу сказать следующее: учебник очень сложно написать, есть авторские группы, несли они ответственность, есть рецензенты. Если мы вспомним советский учебник, когда мы его открывали и видели «23-е издание». Представляете? 23 раза издавался учебник. Это говорило о чем? Что он менялся, обновлялся. Сегодня у нас первое издание, ну, второе. То, что учебники современные, – да. В каждом учебнике есть QR-код, который можно применить как дополнительный материал, там тоже очень активные изменения проходят. Авторы учебника постоянно следят за тем, чтобы материал благодаря QR-коду обновлялся. Будут обновления, изменения. Я думаю, не глобальные, но все же. Поэтому надо терпимее быть. А вообще, учебники хорошие: красочные, достойные, хороший материал подобран. Критиковать, что они плохие, я бы так не сказала. Юлия Бешанова:

То есть нет такого, что нужно, к примеру, учебник истории радикально переписать?

Лола Пахомова:

Нет. Юлия Бешанова:

Вы уже говорили, что в воспитании главное – семья. Насколько плотно в этом году будет школа работать с семьей? В школе можно говорить все что угодно, но если дома ребенок слышит противоположные вещи, то, наверное, убедить его в чем-то сложно. Какие, может быть, новые формы появятся, как будет школа взаимодействовать с семьей? Нужно взаимодействовать с семьей, ведь мы все одно дело делаем, чтобы эта цепочка не прерывалась Лола Пахомова:

Я думаю, что мы все вынесли такой посыл из педагогического совета, что будут работать родительские университеты. Они, в принципе, в школах и работали, но я думаю, что нужно поменять немножко формы работы. Поэтому над этим будем работать. Я всегда считаю, что любовь к родине формируется в семье. Только ребенок родился, родители учат любить своих ближних. Приходит ребенок в школу – там его учат любить тех, с кем он сидит за партой, с кем он общается, учителей. Дальше он растет – тоже в школе формируются понятия «родина», «страна». И он без любви никуда. Поэтому любовь должна во всем быть. И вот это взаимодействие с семьей, когда мы все одно дело делаем и учим не просто любить, но уважать, быть терпеливым друг к другу. Вот так мы должны работать с родителями, чтобы эта цепочка не прерывалась. Юлия Бешанова:

Очень часто звучит такое мнение, что ваше дело учить, вот и учите, а мое дело – воспитывать, буду воспитывать. Очень часто родители говорят: учите. И на этом все заканчивается.

Лола Пахомова:

Это общий процесс, нельзя перекладывать только на семью или только на школу. Это общее дело – родители, школа, общество. Вот тогда мы получим действительно хорошего гражданина, хорошего человека, хорошего семьянина, то есть если мы все будем работать как одно целое. И понимать друг друга. Когда ребенка отдают к нам в школу, я вам как маме скажу, вы нам доверяете своего ребенка, правда ведь? А мы должны это доверие оправдать. Вот тогда у нас будет полное взаимопонимание, и ребенку будет легко, и родитель будет спокойно работать на своей работе, ну а мы, соответственно, будем учить, воспитывать – все то, что нам положено по нашей профессии. Юлия Бешанова:

Прошлый год нас научил многому, в том числе учиться дистанционно. Родители получили колоссальный, не всегда позитивный опыт. Готова ли гимназия предоставить какую-то платформу, в случае необходимости обеспечить ту самую дистанционку, о которой мы так много говорили в прошлом году? О дистанционном образовании: ребенок должен учиться в классе, очно. Учитель – это не транслятор знаний Лола Пахомова:

Давайте начнем с того, что действительно в пандемию, я помню, как ко мне родители приходили и говорили о том, чтобы освободить от уроков. Юлия Бешанова:

Мы все боялись. Лола Пахомова:

Да, все боялись. И как говорил мне один папа – «вы знаете, Лола Карловна, теперь ситуация докажет, что учитель не нужен, чтобы он был в школе. То есть он может из дома вещать и так далее». И что мы увидели через четверть? Этот же папа пришел и сказал: «Нет, я хочу, чтобы мой ребенок получал знания в школе с учителем глаза в глаза». Конечно, мы готовы, если вдруг надо будет, мы организуем это обучение, то есть оно, в принципе, у нас уже организовано – платформа и так далее. Юлия Бешанова:

На результатах это сказалось? В конце года оценивали.