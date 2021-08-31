Чем будут заниматься военруки в учебных заведениях и почему так ценят выпускников ссузов? Рассказывает Артём Рыбак

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», и Лола Пахомова, директор гимназии № 50 г. Минска.
Юлия Бешанова, СТВ:
Что поменяется в ссузах, какие изменения ждут, чем этот учебный год будет отличаться от предыдущего? Есть какие-то конкретные коренные изменения?
Продолжится модернизация системы профессионального образования, но коренных изменений не будет
Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»:
Больших, коренных изменений не будет. Наверное, продолжится модернизация системы профессионального образования, поскольку буквально три года назад профессиональное образование начало изменение содержания своих программ. Это нам позволило обновить и подходы в преподавании дисциплин, мы изменяем содержание на основании профессиональных стандартов, которые сегодня активно разрабатываются промышленными министерствами нашей страны и отраслевыми советами, которые созданы при этих министерствах. Коренным образом система профессионального образования не изменится, она продолжит свое обновление и доукомплектование необходимыми технологиями, которые сегодня все больше и больше приходят в наш реальный сектор.
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Юлия Бешанова:
Согласитесь, еще несколько лет назад и, наверное, и сейчас, особенно у старшего поколения, есть такое убеждение, что по-старому в ПТУ идут, скажем так, неучи. То есть талантливые, толковые дети идут в гимназии, в 11 класс, а те, кто не потянул, идут получать профобразование. Насколько сегодня это убеждение имеет место быть или это устаревшие взгляды? Вот по итогам вступительной кампании.
Артем Рыбак:
Это взгляды устаревшие. Во-первых, понятие термина ПТУ уже исчезло. У нас есть профессионально-техническое образование. Оно состоит из профессионального образования и среднего специального. Ребята, закончившие 9 или 11 классов, сами делают сегодня выбор. Зачастую им с этим выбором помогают родители, поэтому чаще они выбирают высшую школу. Но те ребята и родители, которые осознанно понимают, что сегодня рабочие профессии и профессии, связанные со средним специальным образованием, специалисты на рынке труда востребованы. Содержание программ изменено, соответственно, они выбирают профобразование.
Пример этого – набор этого года в наши учреждения образования по тем специальностям, которые мы набирали в прошлом году, например, это техник-мехатроник и наладчик станков с программным управлением. В прошлом учебном году мы набирали по одной учебной группе. В общем количестве это составляло по 28 человек. В этом году на эти же специальности мы набирали 52 и 54 человека соответственно.
Юлия Бешанова:
И набрали, недобора нет?
Артем Рыбак:
Недобора не было. По некоторым из них конкурс составил даже 1,5 человека на место. И я хочу сказать, что проходной балл по сравнению с прошлым годом, даже с меньшим количеством, увеличился на 0,1. Если в прошлом году был 6,8 проходной балл, в этом году по некоторым специальностям составил 6,9.
Юлия Бешанова:
То есть ребята идут толковые.
Артем Рыбак:
Довольно более сильные и, самое главное, мотивированные к учебе, к получению первичных навыков рабочей профессии.
Юлия Бешанова:
В вашем учебном заведении военрука не будет. Но я так думаю, что вы тоже занимаетесь военно-патриотической подготовкой. Как у вас это устроено?
Артем Рыбак:
Конечно, мы занимаемся военно-патриотической подготовкой. В учебных планах профессионального образования имеется в содержании такая дисциплина, как допризывная подготовка юношей. Чаще всего эту дисциплину ведет мужчина, который служил в армии и который занимается непосредственно изучением военного ремесла, так скажем, устава, видением военного быта. У нас в колледже имеются макеты учебных автоматов АК, которые учащиеся очень активно отрабатывают.
Юлия Бешанова:
Мальчишкам нравится?
Артем Рыбак:
Да. Собирать, разбирать на время. Они между собой даже устраивают небольшие соревнования – кто быстрее, на какие-то призы и так далее. В колледже имеется пусть и небольшой, оставшийся нам еще с советских времен тир, где имеются пневматические винтовки.
Юлия Бешанова:
У вас в основном юноши учатся?
О военно-патриотическом воспитании в колледже: «На протяжении 4 лет мы работаем с воинской частью 3214»
Артем Рыбак:
Основной контингент наш – юноши, но при этом есть и контингент девушек. У девушек, кстати, тоже есть дисциплина ДПЮ, которая больше направлена на оказание медицинской помощи. Они изучают сестринское дело, разновидности повязок, оказание первой помощи. Но в колледже не останавливается работа на патриотическом воспитании, военно-патриотическом воспитании. Мы также активно работаем с нашими воинскими частями. Уже на протяжении четырех лет мы работаем с воинской частью 3214 – спецназ. Наши ребята и девочки выезжают в часть, знакомятся с бытом военных, смотрят условия, где они проживают. С ответным визитом на различные мероприятия, связанными с 23 Февраля, 9 Мая, к нам приезжают военнослужащие.
Юлия Бешанова:
Тесное сотрудничество и дружба.
Артем Рыбак:
Да. В позапрошлом году, до пандемии, когда была возможность, мы даже на 23 Февраля устроили небольшие соревнования по спортивным дисциплинам среди военнослужащих и наших учащихся. Наши ребята в некоторых дисциплинах – по поднятию гири, сборке-разборке автомата – не уступали военнослужащим.
Юлия Бешанова:
Наверное, со старшими ребятами чуть сложнее, они больше подвержены таким романтическим иллюзиям, которые в прошлом году витали на улицах Минска. Как с этим справлялись, как работать будете? Потому что действительно очень важно то, что Лола Карловна говорит, – единить общество. Это начинается как раз с подросткового, юного возраста.
Подростки, начитавшись Telegram-каналов, соцсетей, делали неправильные выводы о происходящем в стране
Артем Рыбак:
Да. Контингент учащихся, с которым мы работаем, работают педагоги нашего колледжа, администрация колледжа, – это подростки. Мы прекрасно понимаем, что юношеский максимализм, казание того, что «весь мир у моих ног, я быстро могу что-то изменить», – это неправильно. И зачастую подростки, начитавшись различных Telegram-каналов, социальных сетей, делали неправильные выводы о происходящем в стране.
Юлия Бешанова:
Неокрепшие юные умы.
Артем Рыбак:
Да. При этом мы прошли этот период довольно спокойно, больших всплесков каких-то, забастовок непосредственно в моем учреждении образования не было. Были, конечно, мнения учащихся, отличающиеся от государственного мнения, но мы с ребятами работали, разъясняли, объясняли, никому ни в коем случае не говорили о том, что «ты не будешь здесь продолжать учебу».
Юлия Бешанова:
Наказать не вариант.
Мы разъясняли, что в будущем он сможет принести стране больше пользы, чем сегодня его выход на площадь или на забастовку
Артем Рыбак:
Мы разъясняли, для чего он находится непосредственно в этом учебном заведении и какие в дальнейшем его возможности, получив хорошее образование, получив востребованную рабочую профессию, что он как гражданин своей страны сможет дать своему государству в будущем. Сегодня, может быть, его голос не будет сильно важным, поскольку несовершеннолетние не имеют права голосовать, но в будущем, когда ему исполнится 18 лет, когда он станет специалистом, рабочим либо инженером с высшим образованием, он сможет принести больше пользы стране, государству, чем сегодня его выход на площадь или на забастовку.
Юлия Бешанова:
Как обстоят дела в ссузах с программами? Ждем каких-то обновлений или будем учиться просто обновлять что-то с учетом современных технологий, новых модернизированных предприятий? Это тоже обновляется, отслеживается?
Об учебных планах: в ближайшие 2-3 года мы откроем новую специальность
Артем Рыбак:
Да, ежегодно. Содержание учебных планов и программ пересматривается, исходя из требований промышленности нашей, наших предприятий. Мы уже ряд учебных планов изменили, содержание. Если я беру направление работы своего учебного заведения – это промышленность. Сегодня мы активно работаем вместе с МТЗ над разработкой профессионального стандарта на новый вид трудовой деятельности – цифровая метрология, благодаря которой будет разрабатываться и образовательный стандарт, и открываться еще одна специальность, востребованная в промышленности Республики Беларусь. В ближайшие 2-3 года, думаю, мы откроем новую специальность.
Юлия Бешанова:
Ребята ваши востребованы? Вы говорите, что работаете с предприятиями, модернизируете программу. Насколько востребованы ваши выпускники?
Артем Рыбак:
Мне посчастливилось работать именно в том учебном заведении, где выпускник этого колледжа был востребован всегда. И в прошлом учебном году, выпуская порядка 260 ребят для промышленной экономики нашего государства, я даже не удовлетворил все потребности, заявки наших государственных и частных форм собственности предприятий. По сей день в колледж приходят письма, поступают звонки от кадровых служб, от директоров предприятий с просьбой рассмотреть возможность либо направить на практику, либо распределить, перераспределить выпускника в их организацию.
Юлия Бешанова:
То есть без работы никто не остался?
Артем Рыбак:
Никто.
Юлия Бешанова:
В ссузах тоже работают с родителями или этот процесс все-таки чуть более в стороне стоит? Потому что все-таки уже подростки.
Артем Рыбак:
В системе профессионального образования, в учреждениях среднего специального образования работа с родителями продолжается, как никогда, потому что подросток – это еще более сложный…
Юлия Бешанова:
Им же кажется, что они очень взрослые, в этот период времени.
Наша задача, помимо подготовки высококлассного, компетентного специалиста, чтобы они готовы были войти в общество и трудиться
Артем Рыбак:
Да, ребята почему-то считают, что они быстро повзрослели и готовы самостоятельно принимать решения. На это не всегда так происходит. Поэтому мы продолжаем работу с родителями, но, конечно, мы стараемся доверять нашим ребятам, все-таки одна из наших целей и задач, помимо подготовки высококлассного, компетентного специалиста, это еще и подготовка их ко взрослой жизни, чтобы они готовы были войти в общество и трудиться на равных правах и с равными знаниями, возможностями с теми, кто уже работает на протяжении 5, 6 или 10 лет на предприятиях.
Юлия Бешанова:
Не могу вас не спросить. Вы хвалите своих выпускников, что они действительно высококлассные специалисты. В конкурсе WorldSkills участвуете? Какие у вас результаты в нем? Про это движение расскажите немножко.
Об участии в конкурсе WorldSkills: лучших ребят отбираем и выстраиваем с ними индивидуальную траекторию подготовки
Артем Рыбак:
Мы принимаем очень активное участие в данном движении. Наш колледж является одним из лидеров в данном движении, поскольку мы являемся филиалом Республиканского института профобразования, а институт – непосредственно официальным оператором движения WorldSkills в Беларуси, то мы не могли пройти мимо. При этом у нас выстроена четкая подготовка участников к соревнованиям различного уровня, начиная от отборочных этапов внутри колледжа. Мы зачастую их проводим в конце первого учебного полугодия в декабре, где лучших ребят отбираем и выстраиваем с ними индивидуальную траекторию подготовки.
Если взять результаты последнего нашего национального чемпионата WorldSkills Belarus, который прошел с 15 по 18 сентября 2020 года, то в пяти компетенциях, по которым заявлялись наши участники, во всех пяти компетенциях мы взяли золотые медали.