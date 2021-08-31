Чем будут заниматься военруки в учебных заведениях и почему так ценят выпускников ссузов? Рассказывает Артём Рыбак

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», и Лола Пахомова, директор гимназии № 50 г. Минска. Юлия Бешанова, СТВ:

Что поменяется в ссузах, какие изменения ждут, чем этот учебный год будет отличаться от предыдущего? Есть какие-то конкретные коренные изменения? Продолжится модернизация системы профессионального образования, но коренных изменений не будет

Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»:

Больших, коренных изменений не будет. Наверное, продолжится модернизация системы профессионального образования, поскольку буквально три года назад профессиональное образование начало изменение содержания своих программ. Это нам позволило обновить и подходы в преподавании дисциплин, мы изменяем содержание на основании профессиональных стандартов, которые сегодня активно разрабатываются промышленными министерствами нашей страны и отраслевыми советами, которые созданы при этих министерствах. Коренным образом система профессионального образования не изменится, она продолжит свое обновление и доукомплектование необходимыми технологиями, которые сегодня все больше и больше приходят в наш реальный сектор. О дистанционном обучении, учебниках и работе учителя. Директор минской гимназии о важном для родителей, детей и педагогов Юлия Бешанова:

Согласитесь, еще несколько лет назад и, наверное, и сейчас, особенно у старшего поколения, есть такое убеждение, что по-старому в ПТУ идут, скажем так, неучи. То есть талантливые, толковые дети идут в гимназии, в 11 класс, а те, кто не потянул, идут получать профобразование. Насколько сегодня это убеждение имеет место быть или это устаревшие взгляды? Вот по итогам вступительной кампании. Артем Рыбак:

Это взгляды устаревшие. Во-первых, понятие термина ПТУ уже исчезло. У нас есть профессионально-техническое образование. Оно состоит из профессионального образования и среднего специального. Ребята, закончившие 9 или 11 классов, сами делают сегодня выбор. Зачастую им с этим выбором помогают родители, поэтому чаще они выбирают высшую школу. Но те ребята и родители, которые осознанно понимают, что сегодня рабочие профессии и профессии, связанные со средним специальным образованием, специалисты на рынке труда востребованы. Содержание программ изменено, соответственно, они выбирают профобразование. Пример этого – набор этого года в наши учреждения образования по тем специальностям, которые мы набирали в прошлом году, например, это техник-мехатроник и наладчик станков с программным управлением. В прошлом учебном году мы набирали по одной учебной группе. В общем количестве это составляло по 28 человек. В этом году на эти же специальности мы набирали 52 и 54 человека соответственно.

Юлия Бешанова:

И набрали, недобора нет? Артем Рыбак:

Недобора не было. По некоторым из них конкурс составил даже 1,5 человека на место. И я хочу сказать, что проходной балл по сравнению с прошлым годом, даже с меньшим количеством, увеличился на 0,1. Если в прошлом году был 6,8 проходной балл, в этом году по некоторым специальностям составил 6,9. Юлия Бешанова:

То есть ребята идут толковые. Артем Рыбак:

Довольно более сильные и, самое главное, мотивированные к учебе, к получению первичных навыков рабочей профессии. Юлия Бешанова:

В вашем учебном заведении военрука не будет. Но я так думаю, что вы тоже занимаетесь военно-патриотической подготовкой. Как у вас это устроено? Артем Рыбак:

Конечно, мы занимаемся военно-патриотической подготовкой. В учебных планах профессионального образования имеется в содержании такая дисциплина, как допризывная подготовка юношей. Чаще всего эту дисциплину ведет мужчина, который служил в армии и который занимается непосредственно изучением военного ремесла, так скажем, устава, видением военного быта. У нас в колледже имеются макеты учебных автоматов АК, которые учащиеся очень активно отрабатывают. Юлия Бешанова:

Мальчишкам нравится? Артем Рыбак:

Да. Собирать, разбирать на время. Они между собой даже устраивают небольшие соревнования – кто быстрее, на какие-то призы и так далее. В колледже имеется пусть и небольшой, оставшийся нам еще с советских времен тир, где имеются пневматические винтовки. Юлия Бешанова:

У вас в основном юноши учатся? О военно-патриотическом воспитании в колледже: «На протяжении 4 лет мы работаем с воинской частью 3214»

Артем Рыбак:

Основной контингент наш – юноши, но при этом есть и контингент девушек. У девушек, кстати, тоже есть дисциплина ДПЮ, которая больше направлена на оказание медицинской помощи. Они изучают сестринское дело, разновидности повязок, оказание первой помощи. Но в колледже не останавливается работа на патриотическом воспитании, военно-патриотическом воспитании. Мы также активно работаем с нашими воинскими частями. Уже на протяжении четырех лет мы работаем с воинской частью 3214 – спецназ. Наши ребята и девочки выезжают в часть, знакомятся с бытом военных, смотрят условия, где они проживают. С ответным визитом на различные мероприятия, связанными с 23 Февраля, 9 Мая, к нам приезжают военнослужащие. Юлия Бешанова:

Тесное сотрудничество и дружба. Артем Рыбак:

Да. В позапрошлом году, до пандемии, когда была возможность, мы даже на 23 Февраля устроили небольшие соревнования по спортивным дисциплинам среди военнослужащих и наших учащихся. Наши ребята в некоторых дисциплинах – по поднятию гири, сборке-разборке автомата – не уступали военнослужащим. Юлия Бешанова:

Наверное, со старшими ребятами чуть сложнее, они больше подвержены таким романтическим иллюзиям, которые в прошлом году витали на улицах Минска. Как с этим справлялись, как работать будете? Потому что действительно очень важно то, что Лола Карловна говорит, – единить общество. Это начинается как раз с подросткового, юного возраста. Подростки, начитавшись Telegram-каналов, соцсетей, делали неправильные выводы о происходящем в стране

Артем Рыбак:

Да. Контингент учащихся, с которым мы работаем, работают педагоги нашего колледжа, администрация колледжа, – это подростки. Мы прекрасно понимаем, что юношеский максимализм, казание того, что «весь мир у моих ног, я быстро могу что-то изменить», – это неправильно. И зачастую подростки, начитавшись различных Telegram-каналов, социальных сетей, делали неправильные выводы о происходящем в стране. Юлия Бешанова:

Неокрепшие юные умы. Артем Рыбак:

Да. При этом мы прошли этот период довольно спокойно, больших всплесков каких-то, забастовок непосредственно в моем учреждении образования не было. Были, конечно, мнения учащихся, отличающиеся от государственного мнения, но мы с ребятами работали, разъясняли, объясняли, никому ни в коем случае не говорили о том, что «ты не будешь здесь продолжать учебу». Юлия Бешанова:

Наказать не вариант. Мы разъясняли, что в будущем он сможет принести стране больше пользы, чем сегодня его выход на площадь или на забастовку Артем Рыбак:

Мы разъясняли, для чего он находится непосредственно в этом учебном заведении и какие в дальнейшем его возможности, получив хорошее образование, получив востребованную рабочую профессию, что он как гражданин своей страны сможет дать своему государству в будущем. Сегодня, может быть, его голос не будет сильно важным, поскольку несовершеннолетние не имеют права голосовать, но в будущем, когда ему исполнится 18 лет, когда он станет специалистом, рабочим либо инженером с высшим образованием, он сможет принести больше пользы стране, государству, чем сегодня его выход на площадь или на забастовку.

Юлия Бешанова:

Как обстоят дела в ссузах с программами? Ждем каких-то обновлений или будем учиться просто обновлять что-то с учетом современных технологий, новых модернизированных предприятий? Это тоже обновляется, отслеживается? Об учебных планах: в ближайшие 2-3 года мы откроем новую специальность Артем Рыбак:

Да, ежегодно. Содержание учебных планов и программ пересматривается, исходя из требований промышленности нашей, наших предприятий. Мы уже ряд учебных планов изменили, содержание. Если я беру направление работы своего учебного заведения – это промышленность. Сегодня мы активно работаем вместе с МТЗ над разработкой профессионального стандарта на новый вид трудовой деятельности – цифровая метрология, благодаря которой будет разрабатываться и образовательный стандарт, и открываться еще одна специальность, востребованная в промышленности Республики Беларусь. В ближайшие 2-3 года, думаю, мы откроем новую специальность. Юлия Бешанова:

Ребята ваши востребованы? Вы говорите, что работаете с предприятиями, модернизируете программу. Насколько востребованы ваши выпускники? Артем Рыбак:

Мне посчастливилось работать именно в том учебном заведении, где выпускник этого колледжа был востребован всегда. И в прошлом учебном году, выпуская порядка 260 ребят для промышленной экономики нашего государства, я даже не удовлетворил все потребности, заявки наших государственных и частных форм собственности предприятий. По сей день в колледж приходят письма, поступают звонки от кадровых служб, от директоров предприятий с просьбой рассмотреть возможность либо направить на практику, либо распределить, перераспределить выпускника в их организацию. Юлия Бешанова:

То есть без работы никто не остался? Артем Рыбак:

Никто. Юлия Бешанова:

В ссузах тоже работают с родителями или этот процесс все-таки чуть более в стороне стоит? Потому что все-таки уже подростки. Артем Рыбак:

В системе профессионального образования, в учреждениях среднего специального образования работа с родителями продолжается, как никогда, потому что подросток – это еще более сложный… Юлия Бешанова:

Им же кажется, что они очень взрослые, в этот период времени. Наша задача, помимо подготовки высококлассного, компетентного специалиста, чтобы они готовы были войти в общество и трудиться