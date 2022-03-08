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«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре

08 марта 2022 15:19
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Новости Беларуси. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов с 8 Марта поздравили мам лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре-1

Сюрпризы приятны вдвойне, если они от самых близких и родных. Для гостей провели экскурсию по музею Боевой славы, а также вручили матерям лучших военнослужащих и девушкам в погонах подарки и благодарственные письма.

«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре-4

Приехала сегодня к своему сыну Гринкевичу Владиславу. Нас пригласили на концерт, посвященный Дню женщин, чему я очень рада. Я считаю, что это очень большая честь для нас и еще одна возможность увидеть своих сыновей.

«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре-7

Готовились мы очень давно, уже за месяц знали, что будет данное мероприятие, началась уже подготовка, сценарий начал разрабатываться, собираться план мероприятий. Концерт очень важен как для самих бойцов, так и для их родителей. Каждый день созваниваемся, она знает, где я нахожусь, плюс постоянный контакт с руководством роты, руководством школы.

«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре-10

«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре-12

Также для женщин с музыкальной программой выступили армейцы и солисты белорусской эстрады.

# 8 Марта # общество # Владислав Гринкевич # Фотофакт

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