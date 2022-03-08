«Очень большая честь». Вот как поздравили с 8 Марта лучших солдат-срочников в 72-м гвардейском объединённом учебном центре

Новости Беларуси. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов с 8 Марта поздравили мам лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюрпризы приятны вдвойне, если они от самых близких и родных. Для гостей провели экскурсию по музею Боевой славы, а также вручили матерям лучших военнослужащих и девушкам в погонах подарки и благодарственные письма.

Приехала сегодня к своему сыну Гринкевичу Владиславу. Нас пригласили на концерт, посвященный Дню женщин, чему я очень рада. Я считаю, что это очень большая честь для нас и еще одна возможность увидеть своих сыновей.

Готовились мы очень давно, уже за месяц знали, что будет данное мероприятие, началась уже подготовка, сценарий начал разрабатываться, собираться план мероприятий. Концерт очень важен как для самих бойцов, так и для их родителей. Каждый день созваниваемся, она знает, где я нахожусь, плюс постоянный контакт с руководством роты, руководством школы.