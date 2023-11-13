«Очень похожа на хачапури». Рассказываем рецепт творожно-сырной лепёшки

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим сытное блюдо на скорую руку – творожно-сырную лепешку. Лепешка – без добавления дрожжей, готовится очень быстро и просто.

Творожно-сырная лепешка очень похожа на хачапури, но наш рецепт намного проще.

Рисовая мука придает более нежную и воздушную текстуру. Но если рисовой муки не оказалось под рукой, можно использовать пшеничную.

Нарезаем зелень петрушки и добавляем к сыру. Взбиваем 2 куриных яйца. Добавляем 200 граммов творога, 100 миллилитров молока и 100 граммов рисовой муки.

Мы использовали творог 9 %-й жирности, чтобы лепешка не получилась слишком жидкой. Добавляем немного дробленого перца.

Приступаем к жарке. На предварительно разогретую сковороду добавляем растительное масло. Равномерно распределяем и обжариваем лепешку на среднем огне около 10 минут под крышкой. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты на более сильном огне под крышкой