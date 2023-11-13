В Минске выбрали лучшие работы для конкурса в честь 80-летия освобождения Беларуси

Новости Беларуси. В Минске чествовали победителей городского этапа молодежного конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить». Творческое состязание приурочено к Году мира и созидания, а также 80-летию начала освобождения Беларуси от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломами и памятными подарками наградили более 30 участников. Это ученики школ, гимназий, колледжей и вузов. Их выбирали по трем номинациям: лучшее исследование, видеоролик и эссе. Значительная часть работ – в литературном жанре. Участники изучали архивные документы, общались с очевидцами тех событий. Самые оригинальные и выразительные работы отправятся на республиканский этап конкурса.

Нелли Губарь, учащаяся Минского колледжа предпринимательства:

Стало очень интересно узнать про своего родного человека, своего родственника и решила написать. Поспрашивала близких, они рассказали историю, и я написала эссе про повара санитарного поезда, мою прабабушку, которая в годы Великой Отечественной войны совершила огромный подвиг, леча раненых и готовя им еду. Обращались в архивы, военкоматы.

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:

Откликнулись все учреждения образования, молодежные коллективы. Сегодня я прошел, пообщался с ребятами. Это прекрасно. Люди знают, помнят. Благодаря таким ребятам и таким конкурсам, такому общению мы будем продолжать жить в нашей мирной Республике Беларусь.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Следующий год будет та площадка, когда мы, уже взрослые, будем, наверное, принимать участие в тех мероприятиях, которые будет предлагать нам сама молодежь. Будут организаторами, инициаторами. И поверьте, думаю, что это будет самый интересный формат.