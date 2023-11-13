Семинар для молодых специалистов лесного хозяйства прошёл в Лиде

Новости Беларуси. Более 100 молодых специалистов собрал в Лиде семинар «Лес – молодежь – будущее». Для тех, кто в 2023 году закончил учебу и первые месяцы осваивается на рабочих местах, это хорошая возможность встретиться с руководством и обсудить важные вопросы, а также познакомиться с новинками в лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфера эта живая и динамично развивается, привлекает молодых людей. Ежегодно более 300 выпускников учебных заведений приходят в систему Министерства лесного хозяйства. Многие молодые специалисты закрепляются и остаются в отрасли, ведь здесь есть перспектива карьерного роста. Им либо предоставляют жилье, либо частично компенсируют стоимость его аренды. Предусмотрены различного рода надбавки.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси: Мы преследуем цель, чтобы ребята в первую очередь познакомились между собой, познакомились с руководством. Более того, важно нам понимать, когда они прибыли на свое первое рабочее место, с какими трудностями столкнулись: бытовыми, на работе какие-то вопросы. Мы специально приглашаем генеральных директоров, это руководители наших областных лесохозяйственных объединений.

Молодые специалисты в сфере лесного хозяйства – люди неслучайные. Кто-то в детстве посещал школьное лесничество, другие участвовали в экологических акциях. А после окончания университета распределились в родные места.

Александра Мойсейчик, мастер леса Подоросского лесничества Волковысского лесхоза:

Рабочий день, конечно, каждый по-новому. Новые впечатления, новая работа. Самым моим любимым, наверное, за эту осень была инвентаризация. Потому что еще в школьное время садила лес, в этом году я уже перевожу культуры, которые садила в школе. Очень хочется поработать осенью уже с ребятами, школьниками, на своем мастерском участке, научить их правильно садить деревья.

Участники семинара высадили Аллею поколений из дубов и кленов. Она станет украшением образовательного экологического центра в Лидском районе.