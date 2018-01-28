О чём говорит почерк и как достать автограф Джуда Лоу? Необычные хобби белорусов – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. День ручного письма или как его еще называют День почерка пришелся на 23 января. Белорусам предложили отложить в сторону все гаджеты и черкануть пару строк на открытке для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Технологии столь стремительно ворвались в нашу жизнь, что уже выросло целое поколение, которое считает обычную шариковую ручку достоянием истории. Приветы от совершенно незнакомых людей из разных уголков мира студент-международник получает почти каждый день. В коллекции начинающего посткроссера – открытки едва ли не со всех континентов.

Дмитрий Краснюк, посткроссер:

Самое важное, что оно мне дает это развитие моего английского языка и французского. Я считаю, что письма не должны утрачивать свою значимость, поскольку одна из самых явных ценностей посткроссинга – то, что мы можем почувствовать самого человека сквозь его письмо. В движении «посткроссинг» участвует почти тридцать тысяч белорусов. По количеству отправленных карточек наша страна входит в топ-10 мирового рейтинга. Впрочем, наша следующая героиня пошла еще дальше. При помощи обычной бумаги и шариковой ручки Юлия решила дотянуться до звезд.

Юлия Чагина, коллекционер автографов:

Мне нравилась актриса Аманда Сейфрид и я подумала, почему бы не написать ей письмо? Сходила на почту, купила конверт, подписала этот адрес, который нашла в интернете, отправила письмо и ни на что не надеялась. Каково было мое удивление, когда я получила от нее ответ. С этим письмом я еще две недели носилась.

По альбомам бресчанки можно изучать историю мирового кинемотографа. Вот так расписывается Джуд Лоу, а это росчерк одного из Бондов – Пирса Броснана. За 6 лет девушка собрала около шести сотен автографов знаменитостей. Она просто пишет, а ей отвечают. Юлия Чагина:

У меня есть автограф Шонна Коннери. Человек уже в возрасте и это видно по его подписи: немножко смазанное и буквы не такие уже четкие, как должны быть.

Почерк, как утверждают графологи, действительно может рассказать многое о его обладателе: пол, возраст, темперамент, способности, даже внутренние конфликты и страхи. К мастерам чтения между строк довольно часто обращаются родители, которые хотят выбрать для ребенка подходящую профессию. Среди клиентов есть пары, которые желают проанализировать совместимость. Прибегают к графологической экспертизе и некоторые работодатели. К примеру, характерна такая проверка в IT-компаниях.

Сергей Чичук, графолог:

Для работодателей мы стараемся не отбирать людей с левым наклоном. Левый наклон всегда говорит об оппозиции. Это протестный характер. Прямой наклон – у людей ответственных. Если правый наклон, то человек более покладистый, готов находить общий язык. А вот судебное почерковедение – уже компетенция криминалистки. Нередко именно такие эксперты, их в Беларуси около сотни, разрубают гордиев узел юридических разбирательств. Скрупулезно изучив образцы письма, почерковед дает ответы: была подпись подлинной, в каком состоянии находился человек, а также не обманывает ли автор строк. Нередко на экспертизу поступают признания преступников, а также предсмертные записки.

Максим Подполухо, начальник отдела судебно-почерковедческой экспертизы Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Иногда мы можем сказать о некоторых заболеваниях, которые влияют на письменный двигательный навык. Допустим, психические заболевания очень сильно влияют на письмо на рукопись. Такие экспертизы, как правило, делаем в комплексе с судебными медиками, судебными психиатрами либо судебными психологами. При заболеваниях, влияющих на письменно-двигательный навык, его степень выработанности снижается. Появляются определенные угловатости, изломы. Ручное письмо, вытесняемое электронной почтой, СМС и мессенджерами, постепенно исчезает. Между тем, даже в век компьютерных технологий написанное от руки не теряет вес.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Письма с фронта – документы огромной силы, их часто писали наспех. В землянках и окопах. В каждом фронтовом треугольнике – чьи-то судьбы, а пропахшие порохом строки могут рассказать больше, чем учебники истории. О фронтовой почте слагали стихи и песни. Кстати, появились солдатские треугольники из-за банальной нехватки конвертов. Ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. Корреспонденция обязательно просматривались военной цензурой, чтобы не дать возможности врагу из содержания личной переписки получить сведения о дислокации частей.

Светлана Прибыш, заведующий научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В нашем музее хранятся письма семьи Малецких. Он был учителем и писал интересные письма своим детям. Он писал их в форме сказки, главный герой сказки был он сам, как он себя называл «старый солдат Аким», и вот он описывал, что происходит с этим солдатом, как он воюет. Получилось так, что он погиб при освобождении Беларуси, но семья сохранила эти письма. Аккуратные стопки блокнотов. Нашей съемочной группе повезло. Как признается Николай Чергинец, литературная летопись со дня на день отправится в музей. Более 40 лет писатель, политик и боевой офицер создает свои остросюжетные повести и романы именно в блокнотах. Говорит, накопилось не менее полутысячи. И пусть кто-то скажет, мол, несовременно. В каждом из них – не только содержание, но и живая история книги. «Тайны гор», «Сыновья» так и писались на подручных листах после боев на далекой афганской земле. Он и сейчас работает над автобиографической серией. Правда, теперь блокнот большего формата.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Если сейчас взять наших уважаемых аксакалов литературы и представить себе, что они пишут в интернете. Можно подумать, о, кино такое: Быков сидит, пишет в интернет, да он всегда писал в блокнот. Каждое предложение продумывая, от буквы к букве, от слова к слову и рождалась книга. Блокноты, может быть, они устарели на вид, но если оставить их в архиве, в музее, они еще сыграют свою роль для изучения личности писателя.

Маша и Вика дружат уже десять лет. И все благодаря письмам. Познакомились девушки на отдыхе в лагере, обменялись адресами. В конверты вкладывали, говорят, даже рецепты и фенечки. Сегодня подруги часто встречаются в Минске, но бумажные письма это не отменяет.