Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»
Новости Беларуси. Народного артиста Александра Тихановича вспоминают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исполнитель легендарных «Завирухи», «Малиновки» – он до последнего радовал поклонников своими песнями. И несмотря на то, что боролся с тяжелой болезнью, не покидал сцену.
Год без Александра Тихановича. Каким остался артист в воспоминаниях семьи и коллег
Александра Тихановича запомнили не только как талантливого артиста, но и как человека с большим и добрым сердцем. Он поддерживал тех, кому нужна помощь, посещал больницы, бывал в интернатах. В его честь основан благотворительный фонд. 28 января в день годовщины смерти в память о Тихановиче волонтеры проводят благотворительную акцию.
Анастасия Тиханович, певица:
Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем из-за того, что он очень много помогал. Очень хочется верить, что и на небесах теперь у каждого из нас тоже есть человек, который будет там за каждого из нас молиться. И в том числе за своих подопечных.
Саша Немо, певец:
Для меня всегда было большим таким удивлением и очень сильно вдохновляло, что этот человек из телевизора, откуда-то вообще непонятно – из космоса, он здоровался и обнимал. Вот это было очень.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Этот свет, который у него был внутри, его, конечно же, нам всем не хватает. Таких людей, в которых есть такая искренняя любовь к людям и поддержка, их очень мало сейчас. И, конечно же, мы это ощущаем.