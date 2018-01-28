Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»

Новости Беларуси. Народного артиста Александра Тихановича вспоминают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполнитель легендарных «Завирухи», «Малиновки» – он до последнего радовал поклонников своими песнями. И несмотря на то, что боролся с тяжелой болезнью, не покидал сцену.

Год без Александра Тихановича. Каким остался артист в воспоминаниях семьи и коллег Александра Тихановича запомнили не только как талантливого артиста, но и как человека с большим и добрым сердцем. Он поддерживал тех, кому нужна помощь, посещал больницы, бывал в интернатах. В его честь основан благотворительный фонд. 28 января в день годовщины смерти в память о Тихановиче волонтеры проводят благотворительную акцию.

Анастасия Тиханович, певица:

Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем из-за того, что он очень много помогал. Очень хочется верить, что и на небесах теперь у каждого из нас тоже есть человек, который будет там за каждого из нас молиться. И в том числе за своих подопечных.

Саша Немо, певец:

Для меня всегда было большим таким удивлением и очень сильно вдохновляло, что этот человек из телевизора, откуда-то вообще непонятно – из космоса, он здоровался и обнимал. Вот это было очень.