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Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»

28 января 2018 14:47
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Новости Беларуси. Народного артиста Александра Тихановича вспоминают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнитель легендарных «Завирухи», «Малиновки» – он до последнего радовал поклонников своими песнями. И несмотря на то, что боролся с тяжелой болезнью, не покидал сцену.

Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»-1

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Александра Тихановича запомнили не только как талантливого артиста, но и как человека с большим и добрым сердцем. Он поддерживал тех, кому нужна помощь, посещал больницы, бывал в интернатах. В его честь основан благотворительный фонд. 28 января в день годовщины смерти в память о Тихановиче волонтеры проводят благотворительную акцию.

Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»-4

Анастасия Тиханович, певица:
Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем из-за того, что он очень много помогал. Очень хочется верить, что и на небесах теперь у каждого из нас тоже есть человек, который будет там за каждого из нас молиться. И в том числе за своих подопечных.

Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»-7

Саша Немо, певец:
Для меня всегда было большим таким удивлением и очень сильно вдохновляло, что этот человек из телевизора, откуда-то вообще непонятно – из космоса, он здоровался и обнимал. Вот это было очень.

Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»-10

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Этот свет, который у него был внутри, его, конечно же, нам всем не хватает. Таких людей, в которых есть такая искренняя любовь к людям и поддержка, их очень мало сейчас. И, конечно же, мы это ощущаем.

# общество # Фотофакт # Некролог # Саша НЕМО # Алёна Ланская # Анастасия Тиханович

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