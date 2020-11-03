Экономия – около сотни тысяч евро в год. На территории СЭЗ «Могилёв» построят аккумуляторную станцию накопления электроэнергии

Новости Беларуси. У резидентов свободной экономической зоны «Могилев» появится возможность сэкономить на электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресурсом для этого станет аккумуляторная станции накопления. Вечерний тариф на электроэнергию ниже, а значит, можно будет использовать ранее накопленное. Это пилотный проект в Беларуси с ирландским капиталом. Для его реализации планируется привлечь инвестиций на сумму около 40 млн евро.

Александр Пилюшкин, заместитель главы администрации СЭЗ «Могилев»:

Большая аккумуляторная станция, которая в ночное время накапливает электроэнергию, в дневное время дает в сеть наших потребителей – резидентов свободной экономической зоны. Если говорить об экономическом эффекте, то в зависимости от того, насколько крупное предприятие, насколько оно потребляет электроэнергию, экономия для них может составить порядка сотни тысяч евро в год.