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Экономия – около сотни тысяч евро в год. На территории СЭЗ «Могилёв» построят аккумуляторную станцию накопления электроэнергии

03 ноября 2020 09:13
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Новости Беларуси. У резидентов свободной экономической зоны «Могилев» появится возможность сэкономить на электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экономия – около сотни тысяч евро в год. На территории СЭЗ «Могилёв» построят аккумуляторную станцию накопления электроэнергии-1

Ресурсом для этого станет аккумуляторная станции накопления. Вечерний тариф на электроэнергию ниже, а значит, можно будет использовать ранее накопленное.

Это пилотный проект в Беларуси с ирландским капиталом. Для его реализации планируется привлечь инвестиций на сумму около 40 млн евро.   

Экономия – около сотни тысяч евро в год. На территории СЭЗ «Могилёв» построят аккумуляторную станцию накопления электроэнергии-4

Александр Пилюшкин, заместитель главы администрации СЭЗ «Могилев»:
Большая аккумуляторная станция, которая в ночное время накапливает электроэнергию, в дневное время дает в сеть наших потребителей резидентов свободной экономической зоны. Если говорить об экономическом эффекте, то в зависимости от того, насколько крупное предприятие, насколько оно потребляет электроэнергию, экономия для них может составить порядка сотни тысяч евро в год.  

Экономия – около сотни тысяч евро в год. На территории СЭЗ «Могилёв» построят аккумуляторную станцию накопления электроэнергии-7

Из-за разницы тарифа предприятия СЭЗ «Могилев» смогут меньше платить за электроэнергию, а это, в свою очередь, снизит себестоимость продукции. Некоторые предприятия свободной экономической зоны уже обозначили свою заинтересованность к такому виду экономии. Реализовать проект планируют в 2022 году.  

# Электроснабжение # общество # Фотофакт

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