«Как обстоят дела на предприятиях? Что больше всего настораживает?» Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Две важные темы были в центре внимания – это состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки. Президент обратил внимание на то, что в ведении структуры находится большое количество различных предприятий и организаций.

Виктор Шейман: Да. Плюс еще в стадии создания, в том числе достаточно уже близко приближаются к этим предприятиям. Это будет 126.

Александр Лукашенко:

Ну вот, 118 предприятий, будет 126, а то все думают, что Управление делами – это ручки, карандаши и канцелярские товары. А это 126 предприятий. Это не шутка, это целое министерство, кроме всего того, чем приходится тебе заниматься, я имею в виду другие вопросы обеспечения государственных органов и так далее.

Поэтому как обстоят дела – кратко – на этих предприятиях? Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает? Людей, конечно, нельзя обидеть, потому что одно дело – вывеска «Управление делами Президента». И люди всякие недостатки связывают с работой Президента.

Александр Лукашенко: готовы к взаимодействию со всеми зарубежными партнерами при условии невмешательства во внутренние дела

Вторая тема. Ты много лет последних работал в Африке. Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами? Но с ними надо сотрудничать. Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать.

Ко всему, как доложил Виктор Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты.