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«Как обстоят дела на предприятиях? Что больше всего настораживает?» Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

03 ноября 2020 11:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 ноября принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Как обстоят дела на предприятиях? Что больше всего настораживает?» Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-1

Две важные темы были в центре внимания – это состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки. Президент обратил внимание на то, что в ведении структуры находится большое количество различных предприятий и организаций.  

Вторая тема доклада – развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами на Африканском континенте. Направление, которое курирует Виктор Шейман. Президент подчеркнул, что с африканскими странами надо и далее развивать сотрудничество. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сколько у тебя сейчас предприятий?  

«Как обстоят дела на предприятиях? Что больше всего настораживает?» Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-4

Виктор Шейман, управляющий делами Президента:  
Госсобственности 78 предприятий, а совместной собственности и по форме частно-государственного партнерства 118 предприятий.  

Александр Лукашенко:  
Всего 118?  

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Виктор Шейман:  
Да. Плюс еще в стадии создания, в том числе достаточно уже близко приближаются к этим предприятиям. Это будет 126.  

«Как обстоят дела на предприятиях? Что больше всего настораживает?» Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-7

Александр Лукашенко:  
Ну вот, 118 предприятий, будет 126, а то все думают, что Управление делами – это ручки, карандаши и канцелярские товары. А это 126 предприятий. Это не шутка, это целое министерство, кроме всего того, чем приходится тебе заниматься, я имею в виду другие вопросы обеспечения государственных органов и так далее.  

Поэтому как обстоят дела – кратко – на этих предприятиях? Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает? Людей, конечно, нельзя обидеть, потому что одно дело – вывеска «Управление делами Президента». И люди всякие недостатки связывают с работой Президента.

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Вторая тема. Ты много лет последних работал в Африке. Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами? Но с ними надо сотрудничать. Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать.  

Ко всему, как доложил Виктор Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Фотофакт

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