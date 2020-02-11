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Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет

11 февраля 2020 16:49
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Новости Беларуси. По мнению Президента Беларуси, поклонников у телевидения из года в год меньше не становится. Это до сих пор самый популярный источник информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И те досужие рассуждения, что интернет все забьет и телевизор не нужен будет, неправда. Как минимум 55-60 % стабильно населения будет пользоваться телевизором. Стабильно. Да, сегодня есть телефон, айфон включил этот, прочитал где-то что-то.

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Мы приходим в столовую рано утром – включаем телевизор. Никто же не сидит, не тычет, а ложку держит в руках, вилку и смотрит в телевизор. Вечером тоже, в обед где-то. По крайней мере, у меня всегда так. Я включаю телевизор.

Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет -4

И телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет.

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Конечно, в последнее время интернет все больше и больше завоевывает свое пространство. Пусть это будет на данном этапе как дополнение к традиционным СМИ. Может быть, они уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные средства массовой информации будут всегда.

Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет -7

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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