Наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм: в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше

Новости Беларуси. Увидеть картины легендарного Пикассо смогут белорусы уже в 2018 году. Такую договоренность удалось достичь с мэрией Малаги, где сегодня хранятся работы художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо тесных культурных связей между Беларусью и страной корриды и фламенко, ежегодно растет взаимный интерес и в туристической сфере. Так, в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше.