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Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»

27 августа 2022 16:24
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Новости Беларуси. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? А также житейское – нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет.

К чему быть готовыми? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Тема эфира – идем в школу.

В новый учебный год по новым правилам.

Екатерина Забенько, СТВ:
1 сентября праздник у детей, но учебный год начинается у всей системы образования.

Как подготовились столичные школы ко встрече с учениками?

Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Система образования города Минска готова к началу нового учебного года.

Ученик ученика видит издалека. Как изменилась школьная форма? Новинки гардероба крупным планом с примеркой и отзывами родителей.

Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Каждый ученик будет гордиться, что он учится именно в этом учреждении.

Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

В столовую как на праздник. Как пробудить аппетит и удовлетворить запросы маленьких гурманов? Дегустируем новое меню школьной столовой.

Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Когда мой ребенок придет и вдруг скажет: «Я не ел», я задам ему вопрос: «Почему?»

Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

1 сентября в большом городе. Идем в школу. Готовимся завтра, 28 августа, в 10:00.

# Подготовка к школе # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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