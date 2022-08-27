Нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? А также житейское – нюансы школьной формы, изыски меню в столовой и лучший букет на 1 сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет.
К чему быть готовыми? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Тема эфира – идем в школу.
В новый учебный год по новым правилам.
Екатерина Забенько, СТВ:
1 сентября праздник у детей, но учебный год начинается у всей системы образования.
Как подготовились столичные школы ко встрече с учениками?