Сколько граждан Латвии, Литвы и Польши посетили белорусские санатории с апреля?

Новости Беларуси. Сити-туры по Витебской области набирают популярность среди российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обзорные экскурсии с гидом привлекают в нашу страну жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и даже находящегося за 2 тысячи километров города Перми.

Увеличился туристический поток в Синеокую и благодаря действующему до конца 2022 года безвизу для латышей, литовцев и поляков. Беларусь открыта. И раз уж приехали, то гостей мы встречаем, как и полагается – экскурсии, активный отдых и даже подлечим здоровье. Туризм оздоровительный – это тоже о нас.