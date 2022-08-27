Прямой эфир

Сколько граждан Латвии, Литвы и Польши посетили белорусские санатории с апреля?

27 августа 2022 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сити-туры по Витебской области набирают популярность среди российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обзорные экскурсии с гидом привлекают в нашу страну жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и даже находящегося за 2 тысячи километров города Перми.

Увеличился туристический поток в Синеокую и благодаря действующему до конца 2022 года безвизу для латышей, литовцев и поляков. Беларусь открыта. И раз уж приехали, то гостей мы встречаем, как и полагается – экскурсии, активный отдых и даже подлечим здоровье. Туризм оздоровительный – это тоже о нас.  

Сколько граждан Латвии, Литвы и Польши посетили белорусские санатории с апреля?-1

С момента открытия границ для граждан Литвы, Латвии и Польши нашу страну уже посетили более 200 тысяч человек. Каждый третий – Витебскую область. Причем едут и за так называемым оздоровительным туризмом в наши здравницы и санатории.  

Сколько граждан Латвии, Литвы и Польши посетили белорусские санатории с апреля?-4

Снежана Титова, начальник представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:  
Можно смело сказать, что в месяц порядка 1 000 иностранных граждан мы оздоравливаем. Соответственно, за полгода около 6 000 иностранцев у нас побыли на оздоровлении. Иностранцы в основном, уезжая, оставляют заявку на следующий летний оздоровительный сезон.  

Сколько граждан Латвии, Литвы и Польши посетили белорусские санатории с апреля?-7

Специалисты отмечают, что после пандемической паузы рынок туруслуг снова востребован. И Беларусь стала своеобразным туристическим магнитом. Только в Витебском регионе прибыль в туристической отрасли за полгода составила 6,5 миллиона долларов.  

«Турист уезжает с полными сумками». Ради чего литовцы и латвийцы приезжают в Беларусь?  

# Санатории # общество # Снежана Титова # Виктор Пралич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?
27 августа 2022 15:22

Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября
27 августа 2022 15:21

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле
27 августа 2022 15:17

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле