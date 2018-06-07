Сезон пожаров: в каких районах Минской области введен временный запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Пожары стали причиной запрета на посещение лесов. Осадков синоптики не прогнозируют, в воскресенье к нам вернется жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ограничения существуют пока только в четырех районах Минской области. Запрещено гулять и отдыхать на природе, а также заезжать на транспорте. Анастасия Хоботова с подробностями в видеоматериале.