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Сезон пожаров: в каких районах Минской области введен временный запрет на посещение лесов

07 июня 2018 15:28
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Новости Беларуси. Пожары стали причиной запрета на посещение лесов. Осадков синоптики не прогнозируют, в воскресенье к нам вернется жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сезон пожаров: в каких районах Минской области введен временный запрет на посещение лесов-1

Ограничения существуют пока только в четырех районах Минской области. Запрещено гулять и отдыхать на природе, а также заезжать на транспорте. Анастасия Хоботова с подробностями в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Хоботова # Фотофакт

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