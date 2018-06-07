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Где купаться можно, а куда лучше ни ногой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15

07 июня 2018 15:46
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Летний сезон на белорусских реках и озерах – где купаться можно, а куда лучше ни ногой? К чему может привести безрассудность?

Где купаться можно, а куда лучше ни ногой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15-1

Вода, которая уносит жизни и подрывает здоровье. Что может скрываться под водной гладью? 7 июня в вечернем эфире нашего телеканала специальный репортаж Юрия Прокопенко «Не зная броду...»

Где купаться можно, а куда лучше ни ногой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15-4

Смотрите на СТВ в 20:15.

# Водоемы Беларуси # общество # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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