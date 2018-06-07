Где купаться можно, а куда лучше ни ногой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Летний сезон на белорусских реках и озерах – где купаться можно, а куда лучше ни ногой? К чему может привести безрассудность?
Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Летний сезон на белорусских реках и озерах – где купаться можно, а куда лучше ни ногой? К чему может привести безрассудность?
Вода, которая уносит жизни и подрывает здоровье. Что может скрываться под водной гладью? 7 июня в вечернем эфире нашего телеканала специальный репортаж Юрия Прокопенко «Не зная броду...»
Смотрите на СТВ в 20:15.