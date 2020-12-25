«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством

Новости Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: службы провели с ограничениями. Католические служители накануне выпустили декрет, в котором рекомендовали поберечь свое здоровье в это непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять. Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия? В Беларуси праздничные мессы проходят во всех костелах. Главные богослужения по традиции провели в Архикафедральном костеле пресвятой Девы Марии в Минске – с соблюдением всех мер предосторожности из-за COVID.

В нашей стране более 1,5 миллионов человек – приверженцы западного христианства. К важному дню библейской истории верующие готовились в течение четырех недель. Время Рождества – это время теплых поздравлений и приятных встреч с родными и близкими.

Для мяне гэта свята дабрыні, надзеі на лепшае. Зычу ўсім спакою, узаемаразумення з блізкімі, міру, каб кожны знаходзіў падтрымку ў гэтым жыцці.

Хацелася б пажадаць, каб у гэты цяжкі момант падчас пандэміі людзі адчынялі свае сэрцы на Хрыста, нашага збаўца.

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси:

Свята, да якога мы рыхтаваліся. Ідучы праз выпрабаванні, пандэмія, якая сёння не дазваляе нам усім разам сабрацца, я хацеў бы пераказаць вось гэтае святло божай любові кожнаму, у кожны дом. Адчыніце свае сэрцы на любоў Хрыста, дазвольце Богу нарадзіцца ў вашых сэрцах, у вашых сем’ях. Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве. Са святам!