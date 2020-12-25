Прямой эфир

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством

25 декабря 2020 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: службы провели с ограничениями. Католические служители накануне выпустили декрет, в котором рекомендовали поберечь свое здоровье в это непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять.

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

В Беларуси праздничные мессы проходят во всех костелах. Главные богослужения по традиции провели в Архикафедральном костеле пресвятой Девы Марии в Минске – с соблюдением всех мер предосторожности из-за COVID.

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством-1

В нашей стране более 1,5 миллионов человек – приверженцы западного христианства. К важному дню библейской истории верующие готовились в течение четырех недель. Время Рождества – это время теплых поздравлений и приятных встреч с родными и близкими.

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством-4

Для мяне гэта свята дабрыні, надзеі на лепшае. Зычу ўсім спакою, узаемаразумення з блізкімі, міру, каб кожны знаходзіў падтрымку ў гэтым жыцці.

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством-7

Хацелася б пажадаць, каб у гэты цяжкі момант падчас пандэміі людзі адчынялі свае сэрцы на Хрыста, нашага збаўца.

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством-10

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси:
Свята, да якога мы рыхтаваліся. Ідучы праз выпрабаванні, пандэмія, якая сёння не дазваляе нам усім разам сабрацца, я хацеў бы пераказаць вось гэтае святло божай любові кожнаму, у кожны дом. Адчыніце свае сэрцы на любоў Хрыста, дазвольце Богу нарадзіцца ў вашых сэрцах, у вашых семях. Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве. Са святам!

«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством-13

По-особому Рождество встретили во всем мире. Так, во французской столице в соборе Нотр-Дам-де-Пари прошел необычный рождественский концерт. Здание еще реконструируют, поэтому все участники хора были в строительных костюмах и касках. Песнопение транслировали по французскому телевидению.

А вот на Филиппинах на праздничных мессах было многолюдно. Правда, сидели верующие в полутора метрах друг от друга, а в соборы пускали только в защитных экранах.

В Ираке хоть и ограничили количество верующих внутри церкви, но организовали несколько месс, чтобы в Рождество их могли посетить как можно больше людей.

# Церковные праздники # общество # Юрий Санько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом на коронавирус
25 декабря 2020 14:16

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом на коронавирус

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы
25 декабря 2020 14:16

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы

Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы
25 декабря 2020 13:55

Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы