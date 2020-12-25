«Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством
Новости Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: службы провели с ограничениями. Католические служители накануне выпустили декрет, в котором рекомендовали поберечь свое здоровье в это непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять.
Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?
В Беларуси праздничные мессы проходят во всех костелах. Главные богослужения по традиции провели в Архикафедральном костеле пресвятой Девы Марии в Минске – с соблюдением всех мер предосторожности из-за COVID.
В нашей стране более 1,5 миллионов человек – приверженцы западного христианства. К важному дню библейской истории верующие готовились в течение четырех недель. Время Рождества – это время теплых поздравлений и приятных встреч с родными и близкими.
Для мяне гэта свята дабрыні, надзеі на лепшае. Зычу ўсім спакою, узаемаразумення з блізкімі, міру, каб кожны знаходзіў падтрымку ў гэтым жыцці.
Хацелася б пажадаць, каб у гэты цяжкі момант падчас пандэміі людзі адчынялі свае сэрцы на Хрыста, нашага збаўца.
Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси:
Свята, да якога мы рыхтаваліся. Ідучы праз выпрабаванні, пандэмія, якая сёння не дазваляе нам усім разам сабрацца, я хацеў бы пераказаць вось гэтае святло божай любові кожнаму, у кожны дом. Адчыніце свае сэрцы на любоў Хрыста, дазвольце Богу нарадзіцца ў вашых сэрцах, у вашых сем’ях. Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве. Са святам!
По-особому Рождество встретили во всем мире. Так, во французской столице в соборе Нотр-Дам-де-Пари прошел необычный рождественский концерт. Здание еще реконструируют, поэтому все участники хора были в строительных костюмах и касках. Песнопение транслировали по французскому телевидению.
А вот на Филиппинах на праздничных мессах было многолюдно. Правда, сидели верующие в полутора метрах друг от друга, а в соборы пускали только в защитных экранах.
В Ираке хоть и ограничили количество верующих внутри церкви, но организовали несколько месс, чтобы в Рождество их могли посетить как можно больше людей.