Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?
Новости Беларуси. Богослужения 25 декабря проходят во всех костелах Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: церковные службы провели с ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А некоторые и вовсе ушли в онлайн. Как, например, главная праздничная месса в Вифлееме, где, по преданию, и родился Иисус. Службу транслировали в соцсетях. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять.
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По традиции, главная месса в Беларуси прошла в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.
С подробностями Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Торжественные богослужения прошли во всех костелах Беларуси 24 декабря поздно вечером. Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Но все же людей в костел приходило немало, соблюдая меры безопасности.
Итак, сегодня в полночь в рождественский вертеп положили фигурку младенца – Христос родился.
Впервые за много десятилетий ночная служба Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик был единственным, кто во время службы был без маски. Рассадка гостей была в шахматном порядке – весьма непривычный формат.
Папа Римский сказал очень важные слова: «Рождество – это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения и побеждает человеческий страх оставить «безопасность», чтобы вернуть нас к «тайне». И, конечно, красной нитью проходит тема единства и семьи. Вифлеемская звезда зажглась, католический мир отмечает Рождество Христово.
Каждый седьмой белорус относит себя к католикам. Если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, где один из супругов – католик, а второй из супругов – православный, можно с уверенностью сказать, что сегодня половина населения отмечает этот светлый праздник.
Волшебная атмосфера продолжится вплоть до праздника Крещения.