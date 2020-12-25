Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

А некоторые и вовсе ушли в онлайн. Как, например, главная праздничная месса в Вифлееме, где, по преданию, и родился Иисус. Службу транслировали в соцсетях. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять.

Новости Беларуси. Богослужения 25 декабря проходят во всех костелах Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: церковные службы провели с ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, главная месса в Беларуси прошла в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.

Кристина Федорович, корреспондент:

Торжественные богослужения прошли во всех костелах Беларуси 24 декабря поздно вечером. Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Но все же людей в костел приходило немало, соблюдая меры безопасности.

Итак, сегодня в полночь в рождественский вертеп положили фигурку младенца – Христос родился.

Впервые за много десятилетий ночная служба Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик был единственным, кто во время службы был без маски. Рассадка гостей была в шахматном порядке – весьма непривычный формат.