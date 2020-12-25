Прямой эфир

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

25 декабря 2020 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Богослужения 25 декабря проходят во всех костелах Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: церковные службы провели с ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А некоторые и вовсе ушли в онлайн. Как, например, главная праздничная месса в Вифлееме, где, по преданию, и родился Иисус. Службу транслировали в соцсетях. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять.

«Верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать». Александр Лукашенко поздравил католиков Беларуси с Рождеством

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?-1

По традиции, главная месса в Беларуси прошла в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.

С подробностями Кристина Федорович.

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?-4

Кристина Федорович, корреспондент:
Торжественные богослужения прошли во всех костелах Беларуси 24 декабря поздно вечером. Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Но все же людей в костел приходило немало, соблюдая меры безопасности.

Итак, сегодня в полночь в рождественский вертеп положили фигурку младенца – Христос родился.

Впервые за много десятилетий ночная служба Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик был единственным, кто во время службы был без маски. Рассадка гостей была в шахматном порядке – весьма непривычный формат.

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?-7

Папа Римский сказал очень важные слова: «Рождество – это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения и побеждает человеческий страх оставить «безопасность», чтобы вернуть нас к «тайне». И, конечно, красной нитью проходит тема единства и семьи. Вифлеемская звезда зажглась, католический мир отмечает Рождество Христово.

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?-10

Каждый седьмой белорус относит себя к католикам. Если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, где один из супругов – католик, а второй из супругов – православный, можно с уверенностью сказать, что сегодня половина населения отмечает этот светлый праздник.

Волшебная атмосфера продолжится вплоть до праздника Крещения.

# Церковные праздники # Кристина Федорович # Папа Римский Франциск # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса
24 декабря 2020 14:52

Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса

Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы
24 декабря 2020 14:37

Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы

Жители Китая наблюдали в небе огромный огненный шар. Что это могло быть?
24 декабря 2020 12:35

Жители Китая наблюдали в небе огромный огненный шар. Что это могло быть?