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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом на коронавирус

25 декабря 2020 14:16
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Новости Беларуси. Новые данные по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выписаны 2395 человек.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом на коронавирус-1

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси уже 183 006 человек с подтвержденным вирусом. Выздоровели 161 832. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1367 пациентов с выявленным COVID-19. С момента вспышки заболевания медики провели свыше 3 миллионов 800 тысяч исследований.

 

 

 

 

 

 

 

 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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