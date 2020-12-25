За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом на коронавирус

Новости Беларуси. Новые данные по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрированы 1893 пациента с положительным тестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выписаны 2395 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси уже 183 006 человек с подтвержденным вирусом. Выздоровели 161 832. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1367 пациентов с выявленным COVID-19. С момента вспышки заболевания медики провели свыше 3 миллионов 800 тысяч исследований.