Более 300 человек участвовали в забеге в Минске

Новости Беларуси. На пути к спорту высоких достижений. 24 июля в Заводском районе Минска почитатели легкой атлетики вышли на старт.

В марафоне приняли участие более 300 человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому младшему ещё не исполнилось и трех лет, а старшему – 86.

Дистанцию разделили на два этапа – 3 километра для тех, кто решил свои силы опробовать впервые, а 12 покоряли - самые выносливые

Здесь и бывшие профессиональные легкоатлеты, и люди для которых бег – хобби.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Сегодня они пробегут 3 километра, 12 километров, завтра они будут бегать каждый день. Я и все сотрудники администрации, все депутаты Заводского района будут пока бежать 3 километра. Потом посмотрим.

Младшему – всего два с половиной годика. Малыш вместе с папой три километра смог пробежать. Шутит наставник, что спорт для сына – сродни игре. Но результаты показывает совсем не по годам. И это важно.

А самому старшему участнику – 86. И он ни один из марафонов не пропускает. Заслуженный тренер СССР Александр Гришкин уверен, что главное в беге – борьба. И противник ведь самый неуступчивый – ты сам.

Александр Гришкин заслуженный тренер СССР по марафонскому бегу:

Я советую всем двигаться, не у телевизоров просиживать время. Невзирая на непогоду, выходить и двигаться. Если не ежедневно, то, по крайней мере, 3-4 раза в неделю уделять по 30-40 минут своему здоровью.

Праздник получился семейным, а момент соревновательный –принципиальным. Не важно, как финишировать и каким – важно не сдаваться.

Белорусы:

Стараюсь приобщить ребёнка к спорту, супруга тоже сегодня бежит 3 километра

Первый раз и очень легко. Всё понравилось.

Я – давний любитель бега, пробежал где-то 80 марафонов, сверхмарафонов.

Считаю, что я б уже не дожил до этих лет, если бы не занимался бегом.

Ни солнце яркое, ни маршрут для тех, кому бег трусцой не испытание, а удовольствие – не помешали получить главный для себя результат. Возможность доказать, что я это могу.