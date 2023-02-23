«Есть военный билет». Считают ли День защитника Отечества профессиональным праздником врачей?

23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я врач. Хотела быть военным врачом, но в какой-то момент передумала и выбрала другую специальность. Как вы считаете, врачи ведь все военнообязанные – это наш праздник или нет? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Ваш праздник – день медика, Алеся. Алеся Лакина:

У вас же есть военный билет?