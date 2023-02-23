«Есть военный билет». Считают ли День защитника Отечества профессиональным праздником врачей?
23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я врач. Хотела быть военным врачом, но в какой-то момент передумала и выбрала другую специальность. Как вы считаете, врачи ведь все военнообязанные – это наш праздник или нет?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ваш праздник – день медика, Алеся.
Алеся Лакина:
У вас же есть военный билет?
Александр Пожидаев, заместитель начальника Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска:
Я же тоже как бы погоны ношу, но 23 февраля на себя одеялко не тяну. У меня есть 19 января и 25 июля.
Алеся Лакина:
То есть врачей поздравлять не надо?
Александр Пожидаев:
Если это военный врач, то надо.
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