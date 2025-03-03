Прямой эфир

«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте

03 марта 2025 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы обещали спеть – значит, споем, или хотя бы подпоем нашему гостю. Музыкальный сюрприз подготовил для наших зрителей молодой артист. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Евгений Кислый.

Александр Меженный, ведущий:
Вы являетесь правопреемниками того «Немана», который существовал с 50-х годов?

«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте-2

Евгений Кислый, певец:
«Неман», конечно, уже не тот, что был раньше, но обновился молодыми голосами. Мы развиваемся, мы делаем много интересных проектов, новой музыки, белорусской, русской.

«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте-4

Александр Меженный:
Евгений, у вас сольный концерт намечается. Что за программа, о чем поете?

Евгений Кислый:
Я пою больше эстраду. У меня песни разноплановые: есть и семейные, есть про нашу Родину, про наших любимых женщин.

«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте-6

Александр Меженный:
Так это все про нашу Родину – это же наши любимые, это же наши женщины и наша семья. Вы недавно были в гостях у программы «Привет, Андрей». Что там пели?

Евгений Кислый:
Там пел я «Птицу счастья».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Проснулись популярным?

Евгений Кислый:
С одной стороны, да. Начали узнавать в магазинах.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Концерт в Минске # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

Другие новости рубрики

Все новости
И врач, и преподаватель, и художник – пообщались с белоруской, которая более 20 лет отдала профессии
03 марта 2025 15:26

И врач, и преподаватель, и художник – пообщались с белоруской, которая более 20 лет отдала профессии

В Солигорский район на стажировку прибыли студенты Витебской ветакадемии
03 марта 2025 15:24

В Солигорский район на стажировку прибыли студенты Витебской ветакадемии

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества
03 марта 2025 15:13

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества