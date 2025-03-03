«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте
Мы обещали спеть – значит, споем, или хотя бы подпоем нашему гостю. Музыкальный сюрприз подготовил для наших зрителей молодой артист. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Евгений Кислый.
Александр Меженный, ведущий:
Вы являетесь правопреемниками того «Немана», который существовал с 50-х годов?
Евгений Кислый, певец:
«Неман», конечно, уже не тот, что был раньше, но обновился молодыми голосами. Мы развиваемся, мы делаем много интересных проектов, новой музыки, белорусской, русской.
Александр Меженный:
Евгений, у вас сольный концерт намечается. Что за программа, о чем поете?
Евгений Кислый:
Я пою больше эстраду. У меня песни разноплановые: есть и семейные, есть про нашу Родину, про наших любимых женщин.
Александр Меженный:
Так это все про нашу Родину – это же наши любимые, это же наши женщины и наша семья. Вы недавно были в гостях у программы «Привет, Андрей». Что там пели?
Евгений Кислый:
Там пел я «Птицу счастья».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Проснулись популярным?
Евгений Кислый:
С одной стороны, да. Начали узнавать в магазинах.
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