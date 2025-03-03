«Нёман» уже не тот! Музыкант из Гродно об участии в шоу Малахова и сольном концерте

Мы обещали спеть – значит, споем, или хотя бы подпоем нашему гостю. Музыкальный сюрприз подготовил для наших зрителей молодой артист. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Евгений Кислый. Александр Меженный, ведущий:

Вы являетесь правопреемниками того «Немана», который существовал с 50-х годов?

Евгений Кислый, певец:

«Неман», конечно, уже не тот, что был раньше, но обновился молодыми голосами. Мы развиваемся, мы делаем много интересных проектов, новой музыки, белорусской, русской.

Александр Меженный:

Евгений, у вас сольный концерт намечается. Что за программа, о чем поете? Евгений Кислый:

Я пою больше эстраду. У меня песни разноплановые: есть и семейные, есть про нашу Родину, про наших любимых женщин.